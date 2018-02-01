قدر مصر السياسى عبر العصور

منذ هيمنت مصر القديمة - بفضل حضارتها ومن موقعها الحاكم - على محيطها الحيوى المنظور، وهى تمثل عنصر قلق دائم للإمبراطوريات الناشئة تباعاً بعدئذ.. تبغى حصارها وتطويعها لنحو خمسة وعشرين قرناً من الزمان كان من غير الطبيعى أن تظل رغم ذلك عصيّة على الاندثار، بل وتحاول استنهاض حداثتها مطلع القرن 19 قبل أن تنتكس بمقتضى اتفاقية لندن 1841.. وبسبب الهزيمة العسكرية 1967، إلا أنها تمكنت رغم تعدد المحن التى تعرضت لها أن تصمد وتجاوزها بشكل أو آخر، ذلك قبل أن تواجه فى السنوات الأخيرة ما هو أبعد خطراً عن المحن السابقة التى تستهدف الأرض والمياه والتاريخ والنسيج الاجتماعى.. وقطعاً لأى أمل فى النهوض مستقبلاً، إذ تطوقها العداوات عبر حصونها الطبيعية الأربعة.. يتسلل من خلالها - المرتزقة المسلحون - من مختلف الجهات الأصلية (صحارى وبحراً ونيلاً)، ذلك فيما تتصاعد من الداخل معارضات إما إرهابية أو قصيرة النظر.. لا تستثنى استخدام العنف كلما أمكنها ذلك.. فى الوقت الذى لا تهدأ فيه الميديا العالمية (الغربية على وجه الخصوص) عن التحريض مزدوج المعايير، ما يمثل سباقاً مسموماً لإعاقة وملاحقة جهود النهضة المصرية «الثالثة».. الجارية على قدم وساق، سواء على صعيد الأوضاع الداخلية من حيث مكافحة الإرهاب، إلى تحجيم سطوة القوى الكومبرادورية والأوليجاركية، إلى تشييد بنى تحتية لأصول ثابتة حافظة القيمة، إلى حل مشاكل الطاقة والمياه.. إلخ، فضلاً عن تحديث الجيش، ناهيك عن مواجهة تحديات الدعم والتعدد السلعى إلخ، أو سواء على صعيد التحركات الخارجية.. من حيث استعادة دورها الإفريقى والإقليمي.. كعنصر استقرار فى هذه المنطقة المضطربة والمهددة بالتفتيت، وضبطها التوازن بين القوى الكبرى بحيث تتجنب الوقوع مجدداً تحت مظلة هذا الطرف أو ذاك.. إلخ، وهكذا، تخوض مصر معاركها الداخلية والخارجية فى ظروف غير مواتية وفى مواجهة خصوم مختلفين، لكل منهم أجندته الخاصة، ذلك فى الوقت الذى يطول عليها الطريق إلى قلة الإمكانيات إلى تململ الرفاق من فرط بُعد الشُّقة ولعدم موضوعية الدعايات المضادة التى يتردد صداها فى أوساط لا تنظر للأمور لأبعد من أنوفها.



إضافة لما سبق، تمثل انعكاسات الحالة الليبية - بفوضاها المسلحة وكونها مأوى للجهاديين الفارين من جبهات سوريا والعراق.. خطراً ماثلاً على حدود مصر الغربية، كذلك الأمر بالنسبة لانعكاسات مرحلة تصفية القضية الفلسطينية (...) من حيث الخطر الداهم على حدود مصر الشرقية، إذ من المرجح ألا يغيب عمن يبغون تطويع مصر وحصارها.. استخدام هذين الملفين فى محاولات رئيسية لإرباك الحالة المصرية وفى هزّ استقرارها، إذ هكذا يبدو قدر التاريخ السياسى لمصر من أيام الفراعنة إلى الآن.