مستشار وزير التخطيط: الهيكل الضريبى مختل وغير عادل

وزارة التخطيط

مها أبوودن



قال الدكتور عبد الفتاح الجبالى، مستشار وزير التخطيط، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن الهيكل الضريبى المصرى «مختل» ولا يحقق العدالة المطلوبة، مشيرا إلى أن الفقد فى الحصيلة يرجع إلى عدة أسباب، فى مقدمتها أن صناعة القرار بيد شرائح معينة قد ترغب فى الاستفادة منه، ما يؤدى إلى تمرير عوار بالتشريعات يهدد الحصيلة الضريبية.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش ندوة بالجامعة الامريكية تحت عنوان «السياسة الضريبية بين العدالة والنمو» ، أنه كلما كانت مساهمة الضريبة غير المباشرة «ضريبة المبيعات والقيمة المضافة»، أكبر من الضريبة المباشرة «ضرائب الدخل»، يصبح هيكل الضريبة غير عادل.



وأوضح أن معدلات الضريبة المباشرة فى 2010 /2011، كانت %54، انخفضت فى 2016 /2017 إلى 46%، مقابل ارتفاع حصيلة «غير المباشرة».



وقال أن هيكل الضريبة فى مصر يعكس أن حصيلة الضريبة على الدخل يأتى معظمها من 3 جهات سيادية رئيسية هى قناة السويس والبنك المركزى وهيئة البترول ، فى مقابل أن معدل النمو فى انواع الضرائب يتركز فى ضريبة دخول الافراد ،كما ان حصيلة «المهن الحرة» لا تتخطى نسبة مساهمتها %0.7 ، مشيرا الى أن كل هذه العوامل تعكس اختلالا واضحا فى هيكل الضريبة.



وأكد أن قانون الخدمة المدنية تسبب فى تحميل العاملين الخاضعين له أعباء ضريبية إضافية، مع وجود فكرة الأجر الوظيفى، والأجر المكمل التى أخضعت بنودا فى دخل الموظفين، لم تكن خاضعة من قبل.



وأشار إلى أن الحكومة حاولت تخفيف أثر الضريبة على الأجور، بتطبيق قانون الخصم الضريبى، لكن غير المفهوم هو أن تكون الشريحة المعفاة 14200 جنيه، أقل من الحد الأدنى للدخول البالغ 14400 جنيه. وقال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن هيكل الضريبة لا يعكس العدالة، مشيرا الى أن القاء اللوم دائما على القطاع غير الرسمى لم يعد مجديا ، فمعدلات التهرب فى الاقتصاد الرسمى نفسه، تفوق الفقد الضريبى الناتج من عدم دمج الانشطة العشوائية.



وهاجم «عبد القادر» الإدارة الضريبية، قائلاً: «سلطة الضريبة ليست ضعيفة فقط فى مواجهة السلطات المختلفة، لكنها ضعيفة فى مواجهة الشركات أيضا».



كما ناقشت الندوة فرص استخدام النظام الضريبى كأداة لتحقيق النمو، ووسيلة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، واستعرض التحديات التى تواجهها الدولة من أجل الوصول إلى نظام ضريبى أكثر كفاءة.