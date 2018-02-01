الملا: انتهاء تنمية حقل ظهر مطلع 2019

طارق الملا 2

خالد بدر الدين



أكد طارق الملا، وزير البترول، أن الحكومة تسعى للانتهاء من تنمية حقل ظُهر البحري العملاق الجديد للغاز، الواقع في البحر المتوسط، بحلول مطلع عام 2019 بدلاً من نهايته، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تنمية الحقل في 2018 بدلًا من 2019.



وأضاف الملا: "هذا ما سنعمل عليه لنلتزم بتعليمات الرئيس.. إن شاء الله نقرب المراحل لتكتمل أواخر 2018 (أو) أوائل 2019 وليس في نهايته".



وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن الإنتاج من حقل ظُهر البحري بدأ في ديسمبر الماضى، بمعدل 350 مليون قدم مكعبة يوميًا على أن يزيد الإنتاج تدريجيًا إلى مليار قدم مكعبة يوميًا في منتصف 2018، وإلى 2.7 مليار قدم مكعبة نهاية 2019، كما كان مخططًا في البداية.



وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة، ولاسيما بعد أن اكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر في عام 2015، ويحوى الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز مع تطلع الحكومة إلى وقف الاستيراد بحلول 2019، وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.