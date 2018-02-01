السيسى: ترسيم الحدود مع قبرص أنقذ 100 مليار دولار

السيسى 1111

❏ 1.2 مليار دولار شهريًا لتوفير المواد البترولية

❏ أطالب الإعلام بتوخى الحذر فى نشر القضايا التى تمس الأمن القومى

❏ توصيل الغاز الطبيعى لمليون و350 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالى

❏ إنشاء أكاديمية لتعليم معنى كلمة دولة

❏ وزير البترول: استثمارات الحقل تخطت 12 مليار دولار.. وتنفيذه بتقنيات عالية

❏ 20 مليون جنيه مشاركة مجتمعية لأهالى بورسعيد

❏ رئيس «إينى» الإيطالية: الشركة تدير %35 من الغاز فى مصر.. والطاقم المصرى رائع



بدور إبراهيم



افتتح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، مرحلة الإنتاج المبكر لحقل ظهر للغاز الطبيعى، فى محافظة بورسعيد، الذى يعد الحقل الطبيعى الأول فى الشرق الأوسط بحضور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.



شدد الرئيس أن ترسيم الحدود مع قبرص، قد أنقذ 100 مليار دولار مضيفا: «لولا الترسيم لم يكن متاحًا فرصة الاكتشافات فى تلك المنطقة، لأن لها قواعد وقوانين تحكمها، لوقوعها بالمياه العميقة، كما أتاح الترسيم العرض على الشركات العالمية مناطق امتياز لاستكشاف الثروات».



أكد أن مصر لن تبنى إلا بالعمل الجاد والإنجاز الحقيقى، وليس بالأداء السياسى المستند للكلام فقط، مشيرًا إلى أن مصر مرت بظروف صعبة، كانت تحتاج إلى 1.2 مليار دولار لتوفير المواد البترولية شهريًا، حتى يجد المواطن البنزين والغاز.



أكد أن أمن واستقرار مصر أولويته الأولى، محذرا قوى الشر من الاقتراب من البلاد.



أعطى الرئيس توجيهات باستكمال توصيل الغاز الطبيعى لمليون و350 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالى، وحرص على توجيه رسالة لأبناء محافظة بورسعيد أن المشروع يراعى كل المعايير البيئية بما يحافظ على المنطقة، وصحة المواطنين، كما حرص على تأكيد ضرورة مساهمة الشركات العاملة بالمشروع فى المشروعات ذات البعد الاجتماعى.



تطرق الرئيس إلى العلاقات بين مصر وإيطاليا، التى وصفها بالجيدة، رغم محاولة الإساءة لتلك العلاقة عقب حادث ريجينى، موجها حديثه لرئيس شركة إينى الإيطالية قائلا: «عرفت ليه كانوا عاوزين يسيئوا للعلاقات بين مصر وإيطاليا علشان ما نوصلش لحقل ظهر».



وجه الرئيس الشكر لرئيس شركة إينى، كلاوديو ديسكالزى، مؤكدا أن الرجل تحمل كثيرا، وأثبت قوة العلاقات بين مصر وإيطاليا.



كما أشاد الرئيس السيسى برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قائلا: «شريف من أفاضل الناس وكان وزيرا للبترول عند اكتشاف حقل ظهر».



وأكد الرئيس علي ضرورتى تأسيس قوى سياسية حقيقية فى مصر، تتولى المسئولية عن الدولة مستقبلا، وأن الإنتاج والعمل مستمران فى مصر بسبب وجود دولة تحافظ على مصالح المواطنين.



وطالب السيسى أجهزة الإعلام بالحذر فى تناول القضايا التى تخص الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أنه تقرر إنشاء أكاديمية لتعلم معنى كلمة دولة؛ حتى لا يكون هناك اليوم من يتصدى لشأن عام، دون أن يحصل على القدر المناسب من المعرفة بمعنى هذه الكلمة.



تضمن الاحتفال بافتتاح مرحلة الإنتاج المبكر لحقل ظهر، عرض فيلم تسجيلى أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، استخدمت خلالة أحدث تقنيات التصوير والمونتاج، واستعرضت خلاله ملحمة العمل بالمشروع القومى الطموح الذى تم اكتشافة وتنفيذه على مسافة 190 كم، من سواحل مدينة بورسعيد، وفى أعماق تصل إلى 4100 متر تحت سطح البحر، بمنطقة امتياز شروق البحرية.

قال طارق الملا، وزير البترول، إن استثمارات الحقل تعدت 12 مليار دولار، ليسجل إنجازاً فريداً من نوعه؛ نظرًا لأن الاكتشافات المماثلة للحقل تحتاج إلى من «6 - 8» أعوام على المستوى العالمى حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج.



أوضح أن المشروع نفذ بتقنيات عالية، ومتطورة، وأعمال وخبرات فنية متخصصة؛ وأنه تأسست شركة «بتروشروق»؛ شركة بين الجانبين المصرى والإيطالى فى فبراير 2016 تحت مظلة شركة بترول بلاعيم القائم بالأعمال للمزيد من الإنجازات.



أضاف أنه كان هناك جهود مشتركة بين الشركات البترولية المصرية فى أعمال التصميمات الهندسية، والتنفيذ من تصنيع وإنشاء، على رأسها شركات إنبى، وبتروجت، وخدمات البترول البحرية، وعشرات من شركات القطاع الخاص الوطنية، ليكون المشروع العملاق تطبيقاً فعلياً لسياسة الدولة فى تعظيم المكون المحلى فى المشروعات الكبرى.



قال إن القيادة السياسية أولت اهتماماً واسعاً ومتابعة دقيقة إسهاماً فى الإسراع بمعدلات التنفيذ، ليكون مشروع الأرقام القياسية بداية من توقيع اتفاقية امتياز «بترو شروق» بين قطاع البترول، وشركة إينى الإيطالية فى 30 يناير 2014.



نوه إلى أن حقل ظهر يدخل مرحلة الإنتاج ليفتح باب الأمل لاكتشافات أخرى تدعم الاقتصاد القومى، وتجذب الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث، والاستكشاف فى المياه العميقة المجاورة، لحقل ظهر فى البحر المتوسط، لتسهم فى زيادة احتياطات مصر وإنتاجها من الغاز الطبيعى.أشار إلى أن حقل ظهر يقوم بتحويل جذرى فى قطاع الطاقة المصرية، لما له من آثار إسترتيجية على الدولة المصرية، وتخفيف جانب من أعباء تكلفة استيراد الغاز الطبيعى، عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وتوفير النقد الأجنبى، وتأمين إمدادات الغاز للقطاعات الاقتصادية.



أوضح أنه من ضمن الأهداف الإستراتيجية للحقل هو «»السوق المحلية"؛ عن طريق ضخ إنتاج المشروع 350 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، يزيد هذا الإنتاج ليصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، باكتمال أعمال المرحلة الأولى من المشروع، ليرتفع الإنتاج تدريجياً ليصل نهاية 2019 إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً.



أكد الملا أن الاستقرار السياسى والأمنى ساعدا فى الاستقرار الاقتصادى، وبدأت الوزارة بالفعل بالعمل على تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، وجدولة المديونيات والالتزام فى السداد، ما أسفر عن توقيع أكثر من 83 اتفاقية منذ آواخر 2013، وتطوير صناعات البتروكيماويات، وتخفيض مديونات الشركاء الأجانب إلى 2.4 مليار دولار فقط نهاية يونيو 2017.



أوضح أن استثمار شركة إينى الإيطالية خارج حدودها فى مصر، بهذا المجال اعتراف بقوة تلك الاستثمارات، وأنه يوفر 20 مليون جنيه مشاركة مجتمعية من «ظهر» لأهالى بورسعيد.



قال كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، إن مشروع حقل «ظهر» يعكس حجم استثماراتهم فى مصر، أولى الدول التى عملت بها شركة إينى، مفيدا أن الشركة تدير 35% من الغاز فى مصر.



وأكد أن حقل ظهر ما زال به المزيد لاكتشافه، مضيفا: «قابلنا العديد من المصاعب وحققنا هذا الرقم قياسى باكتشاف حقل ظهر».



تابع: «يعمل بالمشروع 5 آلاف عامل، وكانوا لديهم تحد جديد كل يوم، وفى خلال العامين استطعنا أن نعمل فى الحقل، وأن نحتفل بباكورة إنتاجه أمام العالم، أذهلنى ما بذله فريق العمل المصرى».