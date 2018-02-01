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بورصة وشركات
5 شركات تقتنص 42.5% من تعاملات السمسرة
الخميس 01 فبراير 2018 11:17 ص
شركات السمسرة 55
أخر الأخبار
شركات السمسرة 55
أسماء السيد
سيطرت 5 شركات سمسرة على 42.5% من إجمالي تعاملات الشركات بالسوق المحلية، خلال يناير الماضي.
وجاء على رأسها شركة التجاري الدولي بحصة سوقية بلغت 12.5%، تليها المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، بحصة قدرها 9.1%، وهيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بـ 8%.
وفى الترتيب الرابع، جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بـ 7.7%، وأخيرًا "فاروس لتداول الأوراق المالية" بحصة سوقية 5.2%.
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