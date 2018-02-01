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اقتصاد وأسواق
الصناعة تطرح 11 مليون متر أراض
الخميس 01 فبراير 2018 10:32 ص
وزير الصناعة والتجارة 658 قابيل
أخر الأخبار
طارق قابيل 699
❐ مصادر: بدء إجراءات إنشاء 13 مجمعا بمشاركة «الهيئة الهندسية»
محمد ريحان وعمر سالم
حددت وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، مساحات تتجاوز 11 مليون متر مربع، ضمن خطة طروحات الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى، خلال 2018.
وقالت مصادر مسئولة لـ«المال»، إن المساحات تتوزع فى عدة مناطق، من بينها مدينة السادات، والفيوم، والعلمين، بالإضافة إلى الوجه القبلي.
وأشارت إلى أنه من المقرر بدء طرح عدة قطع بمدينة السادات، خلال مارس المقبل، رافضة الإفصاح عن تفاصيل بشأنها فى الوقت الحالي.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت العام الماضى، أن إجمالى الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى، بلغت مساحتها خلال العام الماضى، نحو 15 مليون متر مربع.
أضافت المصادر، أن الهيئة مستمرة فى طرح الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى لتلبية احتياجات الشركات، لافتة إلى وجود قائمة انتظار كبيرة بطلبات للحصول على الأراضي.
كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، قد أكد نهاية العام الماضى، أن وزارته تستهدف توفير60 مليون متر مربع، أراضٍ صناعية بحلول 2020.
وقال المصادر إن الوزارة تراجع موقف ما تم طرحه خلال الفترات الماضية، لبيان مدى الالتزام بالاشتراطات الخاصة ببدء البناء، والتشغيل، والإنتاج.
وأوضحت أنه سيتم إنذار نحو 420 مستثمرا، بسحب الأراضى، فى بعض الأماكن مثل بدر وبرج العرب، نتيجة لعدم جديتهم، ومن المقرر حسم ترسية 4 ملايين متر لشركات المطور الصناعى، بمدينة العاشر، خلال الأسبوع المقبل، بعد تأجيلها أكثر من مرة.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية، العام الماضى، 8 ملايين متر مربع، بواقع 4 ملايين بالعاشر من رمضان، ومثلها بمدينة السادات، وفازت شركات بولاريس، بمساحة 1.4 مليون متر مربع، وشركة «بى أر باركس»، التابعة لمجموعة السويدى إليكتريك بمساحة 1.4 مليون متر مربع، بينما حصلت مجموعة مواد الإعمار القابضة، المعروفة باسم «»CPC"، على 1.1 مليون متر مربع، بمدينة السادات.
أكدت المصادر أيضا أنه من المقرر بدء إجراءات إنشاء 13 مجمعا صناعى، أعلن عنها وزير الصناعة نهاية العام الماضى، خلال الشهر الجارى.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة الهندسية، عمليات بناء تلك المجمعات وتزويدها بالمرافق، على أن يتم الانتهاء الإنشاء والطرح بالتراخيص، بداية 2019، بنظام حق الانتفاع.
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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