البورصة المصرية



أسماء السيد



سجل مؤشر البورصة الرئيسي ارتفاعًا هزيلاً خلال شهر يناير المنقضي، منهيا تعاملاته عند 15042 نقطة متراجعًا بـ0.15%، بينما على جانب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد سجل ارتفاعًا بـ4.26% عند 863 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "egx100" بـ 3.5% ليصل إلي 2042 نقطة .



وأظهرت البورصة في تقريرها الشهري، ارتفاع قيم التداول لتصل إلي 31.6 مليار، مقارنة بـ26.9 مليار جنيه خلال الشهر السابق له.

