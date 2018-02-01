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بورصة وشركات
مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.15% خلال شهر
الخميس 01 فبراير 2018 10:15 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
أسماء السيد
سجل مؤشر البورصة الرئيسي ارتفاعًا هزيلاً خلال شهر يناير المنقضي، منهيا تعاملاته عند 15042 نقطة متراجعًا بـ0.15%، بينما على جانب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد سجل ارتفاعًا بـ4.26% عند 863 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "egx100" بـ 3.5% ليصل إلي 2042 نقطة .
وأظهرت البورصة في تقريرها الشهري، ارتفاع قيم التداول لتصل إلي 31.6 مليار، مقارنة بـ26.9 مليار جنيه خلال الشهر السابق له.
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