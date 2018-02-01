الإسكان: 5.6 مليار جنيه استثمارات الطرق بالقاهرة الجديدة

مصطفى مدبولى 112233

بدور إبراهيم

​

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات بمشروعات الطرق المنفذة بمدينة القاهرة الجديدة، بلغت حوالى 5.65 مليار جنيه، منها 1.65 مليار بخطة العام المالى 2017/2018، و4 مليارات فى خطة العام المالى 2018/2019.



وقال مدبولي: يجرى تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمحاور الرئيسية والأحياء السكنية، كالتالي: المحاور الطولية وربطها بالطريق الأوسطي، والمحاور العرضية وربطها بطريق السويس الصحراوى وطريق القطامية العين السخنة، وتوسعة ورفع كفاءة جميع طرق مراكز الخدمات بالمدينة، مع عمل طبقة سطحية لجميع الأحياء التى تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، وإنشاء طرق بالمناطق العمرانية بامتداد المدينة، وإنشاء الأعمال الصناعية التى يحتاجها المحور.



وأضاف المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: يجرى تنفيذ عدد من مشروعات الطرق، وهي: مشروع تطوير ورفع كفاءة محور الـ٩٠ الشمالى، ويتضمن عمل توسعة للقطاع العرضى ليصبح بحد أدنى 5 حارات بدلاً من ٤، وتعديل التقاطعات على المحور، وتعديل شبكة الإنارة، وعمل تنسيق للجزيرة الوسطى مع رفع كفاءة شبكة الرى الحالية، بتكلفة 108 ملايين جنيه، ومشروع تطوير ورفع كفاءة محور الـ٩٠ الجنوبي، ويتضمن عمل توسعة للقطاع العرضى ليصبح 6 حارات بدلاً من 5، وتعديل التقاطعات على المحور، وتعديل شبكة الإنارة، وعمل تنسيق للجزيرة الوسطى مع رفع كفاءة شبكة الرى الحالية، بتكلفة 78 مليون جنيه، ومشروع تطوير ورفع كفاءة محور محمد نجيب، ويتضمن عمل توسعة للقطاع العرضى ليصبح 5 حارات بدلاً من 3، وتعديل التقاطعات على المحور، وتعديل شبكة الإنارة، وعمل تنسيق للجزيرة الوسطى مع رفع كفاءة شبكة الرى الحالية، بتكلفة 86 مليونا.



وأضاف فهمى: يجرى أيضاً تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة محور طلعت حرب، بتكلفة 62.5 مليون جنيه، ومشروع تطوير محور جمال عبدالناصر، بتكلفة 16 مليونا، ومشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السخنة القديم، بتكلفة 350 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بالتجمع الخامس، ومشروع تطوير ورفع كفاءة طرق منطقة البنفسج، ومشروع رفع ونقل مخلفات نواتج الحفر والبناء بمنطقة الامتداد، ومشروع رفع ونقل مخلفات نواتج الحفر والبناء بمنطقة التجمع الثالث، ومشروع الطبقة السطحية للمحليات 1.2.3.4 بالتجمع الثالث، ومشروع الطبقة السطحية بحى الياسمين، ومشروع رفع كفاءة الطرق بإسكان الشباب الشمالى والجنوبى والمجاورات من 2 : 10، ويجرى تسليم الموقع للشركة المنفذة لمشروع تطوير محور سعد زغلول، بتكلفة 105 ملايين جنيه، كما يجرى طرح مشروع تطوير طريق امتداد بن زايد.