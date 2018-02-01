القاعة الرئيسية تناقش الإعلام والقوى الناعمة

القوة الناعمة

علي راشد



شهدت قاعة عبد الرحمن الشرقاوي، ندوة ثقافية بعنوان "الإعلام والقوى الناعمة" شارك فيها الاعلامي سيد الغضبان، حمد بن عبد الله القاضي، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة حمد بن جاسر الثقافية السعودية، الإعلامي توماس جورجيسيان، وأدارها الاعلامي محمود الورواري.



بداية قال الإعلامي سيد الغضبان إن هناك عددا من العناصر التي تمكن دولة ما من أن تمتلك قوة إعلامية ناعمة من بينها اللغة المشتركة والتاريخ اللذان يكونان أرضا خصبة للنمو المشترك للقوة الناعمة، ويصبح التأثير قويا، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إذاعة "صوت العرب" التي أحدثت قوة ناعمة لمصر بين كافة الدول العربية.



وأضاف "الغضبان: أنه في أيام نكسة 67 كل الدول الإفريقية قطعت علاقاتها مع إسرائيل ، لأن دور مصر كان قويا للغاية في إفريقيا وكنا نمتلك قوى ناعمة قوية مع كافة دول القارة السمراء.



وتابع: "أقترح إضافة لغات إفريقية لقناة "نايل تي في" لتوجيه خطاب لدول إفريقيا ونستطيع من خلالها خلق أرضية خصبة مع دول القارة السمراء مثلما كان في الماضي، فمصر عليها أن تعلى من شأن الخطاب العروبي والافريقي مرة أخرى لاعادة الزخم للقوة الناعمة المصرية في البلاد العربية".





واكد أن الدراما التي يتم تصدريها للدول العربية الآن تقدم أسوأ ما في الشعب المصري لهذه الدول، وفقدت مصر الإبداع العربي في السنوات الأخيرة بسبب ضعف الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة.



وفي السياق ذاته، قال حمد بن عبد الله القاضي، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة حمد بن جاسر الثقافية السعودية، إن القوة الناعمة تتمثل في المحتوى الذي تقدمه كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عبر مختلف وسائل الاتصال، مشيرا إلى أن الاعلام الآن في كل دول العالم أصبح من أهم القوى الناعمة التي يمكنه أن يؤثر في الدول الأخرى.



وأضاف "القاضي" أن الاعلام إذا جاء من أجل الإثارة فقط وطرح اشياء لا تفيد القارئ أو المشاهد أو المستمع فإنه يصبح غير مفيد ويفتقر لقوته الناعمة، موضحا أن بعض وسائل الإعلام الآن لا تعطي الصور الحقيقية عن الأمة العربية الآن بل نجد أنها تعرض اشياء تعتمد فقط على الإثارة بالرغم من أننا أمة تاريخ وثقافة.



كما طالب "القاضي" الاعلام ببلورة القوة الناعمة من أجل إبراز الحقيقة عن عظمة الأمة العربية، فالاعلام عليه أن يقدم رسالة نحو أمته العربية، وعليه زرع الإحساس العربي بداخل الإنسان العربي ،وهذا واجب على كافة وسائل الإعلام في أرجاء الوطن العربي.



بينما قال الإعلامي توماس جورجيسيان، مراسل الأهرام في واشنطن، إن القوة الناعمة هي الأدوات التي تستطيع من خلالها الدولة نشر هويتها في أنحاء دول العالم.



وأشار "جورجيسيان"، إلى أن القوة الناعمة لا تختزل فقط في الاعلام، ولكن نجد أن يحيي حقي ورفاعة الطهطاوي، وطبق الكشري، كلها من أدوات القوة الناعمة التي تعبر عن هوية الشعب المصري.



وأضاف أن القوة الناعمة تحتاج إلى احتكاك العقول والإعلام يستطيع أن يلعب هذا الدور جيدا، مشيرا الى أننا نحتاج إلى تعليم جيد وتشيجيع لازدهار القوة الناعمة للدول، فالقوة الناعمة هي القدرة على الابتكار الذي يتطلب مزيدا من الجهد.