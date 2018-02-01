توقيع جماعي لسلسلة كتابات جديدة بمخيم اتحاد الناشرين

اتحاد الناشرين المصريين

علي راشد



شهد مخيم اتحاد الناشرين المصريين بمعرض القاهرة الدولي فى دورته ال 49، حفل توقيع جماعي لسلسلة كتابات جديدة بحضور "منير عتبة" رئيس تحرير سلسلة الكتابات وأحمد توفيق مدير التحرير والعديد من كتاب السلسلة،منهم" دينا سليمان، ولاء حمادة، هبة خميس،خلد سليم، محمود الكرشابي، سلمى هشام، ياسر جمعة".



بدأت الندوة بإعطاء الفرصة لكل كاتب بإلقاء نبذة عن تجربته فى العمل مع فريق السلسلة.



قالت دينا سليمان صاحبة كتاب "العرايس" إن هذا العمل كُتب منذ عام 2012 وحصلت على جائزة لهذا العمل، وأصدرته هيئة الكتاب فى 2016 .



وأضافت ولاء حمادة مؤلفة ديوان "مشهد حيادي" أن الديوان يعد أول تجربة لها فى الكتابة وأستغرقت وقت طويل فى مراجعته مع الهيئة وخصوصًا "منير عتبة" الذي كان متعاونا بدرجة شديدة ومتحمل لترددي فى بعض التعديلات فقد قال لي أنهم يعملون فى هذا الفريق حتى ينتج لديهم أفضل جودة ممكنة، خاتمة كلمتها عن هذه التجربة بقراءة أحد قصائد الديوان التى تحمل نفس عنوان الديوان وهى قصيدة"مشهد حيادي".



وأشارت الكاتبة " هبة خميس" إلي تجربتها مع هيئة الكتاب بأنها تجربة ممتعة بعكس تجربتها مع دور النشر الخاصة التي باءت بالفشل، فقد ظل الكتاب لدي أحد دور النشر الخاصة مدة ثلاث سنوات ولم يُنشر، كما أن هناك العديد من الأسباب التي شجعتنى للنشر فى السلسلة منها تعاون "عتيبة" فى الملاحظات والتعليقات على الكتاب وإنخفاض سعر الكتاب على القارئ.



كما أكد "خالد سليم" أحد الكتاب الشباب، الذي كان ممتنا للغاية لدور "عتيبة" فى السلسلة والتعامل مع الهيئة، مضيفًا إعجابه بالغلاف الذي لم يتوقع أن يكون بهذا الشكل.



وأوضح الشاعر محمود الكرشابي صاحب ديوان "كشحاذ يمسك دفترًا"، الذى يدور حول عامل متجول والذي كان سببًا فى تجربة الشعر.