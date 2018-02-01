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اقتصاد وأسواق
الانتهاء من منح رخص المشروعات الصناعية بالوادي الجديد الأحد المقبل
الخميس 01 فبراير 2018 03:16 ص
أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية 66
أخر الأخبار
أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية 66
وكالات:
قرر المهندس أحمد عبدالرزاق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الانتهاء من رخص مشروعات المناطق الصناعية بالوادي الجديد يوم الأحد المقبل.
وقال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، إن رئيس الهيئة قرر زياره المحافظة برفقة وزير الصناعة، خلال الفترة المقبلة لتفقد المنطقة الصناعية وتسليم التراخيص خلال هذه الزيارة المرتقبة.
وأضاف المحافظ أن الهيئة وافقت على إقامة وإنشاء مجمع صناعي بالخارجة يتم وضع حجر الأساس، خلال الزيارة المقررة.
وعلى جانب آخر، أكد محافظ الوادي الجديد، أن محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وافق على قيام البنك بإنشاء إحدى قرى مشروع القرية النموذجية «بيتك هو مصنعك وغيطك» حيث يقوم البنك بإنشاء قرية متكاملة تشمل المنازل والأراضي الزراعية ومزرعة للإنتاج الحيواني.
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