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رياضة
وست بروميتش يرسل قيمة إعارة علي جبر للزمالك
الأربعاء 31 يناير 2018 10:58 م
على جبر بصفوف وست بروميتش ألبيون
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على جبر بصفوف وست بروميتش ألبيون
على المصري
تسلم نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، قيمة إعارة مدافعه على جبر لصفوف وست بروميتش ألبيون، البالغة 500 ألف يورو، بعد إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب للفريق الإنجليزي.
وأرسل وست بروميتش قيمة إعارة على جبر للزمالك عبر الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذي قام بدوره بتحويله للقلعة البيضاء .
وانتقل جبر للفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، ليجاور مواطنه أحمد حجازي في دفاع بروميتش.
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