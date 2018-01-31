مصر ودبي تقودان هبوط 6 بورصات.. ومكاسب للسعودية

خالد بدر الدين









هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة مصر ودبى، بينما صعد مؤشرا بورصتى السعودية والكويت بنسبة طفيفة.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب حوالى 0.3% ليتجاوز 7650 نقطة بقيادة شركات الأسمنت، مع صعود أسهم 13 من 14 شركة للأسمنت مُدرجة في تداول مكثف غير معتاد، وارتفع سعر سهم شركة أسمنت الجوف 5.4%، بينما قفز سعر سهم شركة أسمنت تبوك بالحد الأقصى اليومي البالغ 10%.





وارتفع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.4% ليستقر عند 6688 نقطة، بينما خسر مؤشر سوق مال أبو ظبي العام حوالى 0.8% ليسجل 4602 نقطة.





وهوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 1.8% لينزل إلى 15042 نقطة مع هبوط سعر سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في بورصة القاهرة بحوالى 3.0%.





وهبط مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.3% ليصل إلى 9205 نقاط بسبب موجة مبيعات لجني الأرباح في السوق، وتجاوزت الأسهم الخاسرة تلك التي حققت مكاسب بواقع 33 إلى 7، وهبط سعر سهم بنك قطر الأول 0.7%، وكان الأكثر تداولًا في السوق.





وتراجع مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 1.3% لينخفض إلى 3394 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.6%، وهبط أيضًا سعر سهمى شركتى ديار للتطوير وداماك العقارية 2.2% و2.0% على الترتيب، وتراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي 2.1% بعد أن هبط 4.6% في الجلسة السابقة في أعقاب الإعلان عن خطط لإصدار أسهم جديدة.



