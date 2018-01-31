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سيـــاســة
الخارجية الأمريكية تدرج تنظيمين مصريين على قوائم الإرهاب
الأربعاء 31 يناير 2018 08:40 م
وزارة الخارجية الأمريكية
أخر الأخبار
وزارة الخارجية الأمريكية
رويترز
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إنها أدرجت إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، على قوائم الإرهاب.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنها أدرجت هنية وجماعتين إسلاميتين تنشطان في مصر، هما لواء الثورة وحركة حسم، وجماعة ثالثة في الأراضي الفلسطينية اسمها حركة الصابرين، ضمن قائمة خاصة للإرهاب العالمي.
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