تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 657 جنيها

الذهب 010

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الأربعاء، فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1343 دولارا.



وشهد عيار 21 انخفاضًا ليسجل 657 جنيهًا بدلا من 660 جنيها أمس.



وسجل عيار 18 نحو 563 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 751 جنيها مقابل 754 جنيها، وتراجعت الأوقية لنحو 1343 دولارًا بدلا من 1349 دولارا، وسجل الجنيه الذهب 5255 جنيها مقابل 5273 جنيها.