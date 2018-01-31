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رياضة
رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع محمود عبدالعزيز مقابل 12 مليون جنيه
الأربعاء 31 يناير 2018 05:48 م
محمود عبدالعزيز
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محمود عبدالعزيز
علي المصري
أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، التعاقد رسميًا مع محمود عبدالعزيز لاعب وسط سموحة، لمدة 4 سنوات، بداية من الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل 12 مليون جنيه.
وحصل إسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، على توقيع اللاعب لمدة 4 سنوات، وتم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من سموحة.
وقام اللاعب بالتنازل عن 2 مليون جنيه من مستحقاته المالية لدى سموحة من أجل ارتداء الفانلة البيضاء.
وأصدر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم قرارًا بمد باب التقيد لانتقالات يناير إلي الساعة الثانية عشرة، بدلا من الرابعة عصرًا، حتى تستطيع الأندية من إكمال قيد صفقاتها.
وتوصل مجلس إدارة الزمالك لإتفاق مع مسئولي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، يفيد بانتقال محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق السكندري لصفوف القلعة البيضاء، مقابل 12 مليون جنيه.
وسبق وعرض الزمالك خلال الساعات الماضية إجراء صفقة تبادلية مع النادي السكندري تقضى بانتقال الثنائى محمد مجدى وأحمد توفيق للنادى السكندرى نظير انضمام ياسر إبراهيم ومحمود عبد العزيز للقلعة البيضاء.
ورفض نادى سموحة فكرة إجراء صفقات تبادلية مع الزمالك خاصة فيما يخص الثنائى ياسر إبراهيم و محمد مجدى وطلب الحصول علي مقابل مادى فقط للتنازل عن خدمات المدافع الشاب للزمالك.
ورحب النادي السكندري بإجراء صفقة تبادلية مع الزمالك بشأن محمود عبد العزيز ولكن بشرط الحصول على خدمات أحمد توفيق، وفي حالة رفض توفيق الانتقال لسموحة، حدد النادي السكندري مبلغ 15 مليون جنيه لإتمام صفقة عبد العزيز فقط.
الجدير بالذكر أن الزمالك قام بإبرام 6 تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع كل من التونسي حمدي النقاز والغاني نانا بوكو وعماد فتحي ومحمد عبد الغني وإسلام جمال ومحمد عنتر، إضافة إلي صفقة كريم رأفت ظهير نادي دمنهور الشاب والذي اعلن عنها مرتضي منصور أمس.
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