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رياضة
الزمالك يرسل بطاقة علي جبر الدولية للاتحاد الإنجليزي
الأربعاء 31 يناير 2018 05:39 م
علي جبر
أخر الأخبار
علي جبر
حافظ يقيد الصفقات الجديدة والقائمة بها مركز شاغر
علي المصري
أرسلت إدارة نادي الزمالك البطاقة الدولية للاعب علي جبر مدافع الفريق المنضم حديثًا لصفوف نادي ويست بروميتش الإنجليزي للاتحاد الإنجليزي، ليكون من حق اللاعب المشاركة مع ناديه الجديد في الفترة المقبلة.
وتم رفع اسم اللاعب من قائمة الزمالك وفقًا للوائح اتحاد الكرة التي تفيد برفع اسم اللاعب المعار لنادي خارج مصر من القائمة، بعدما وافق على إعارة جبر لويست بروميتش لنهاية الموسم بنية البيع.
من ناحية أخري، أكد أيمن حافظ مدير الكرة بالقلعة البيصاء، أنه تم قيد جميع اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالقائمة المحلية بالنادي.
وقال حافظ إنه سيتم إضافة محمود عبدالعزيز المنتقل للزمالك، منذ دقائق للقائمة، التي تضم حاليا 28 لاعبًا، وبعد إضافة عبدالعزيز، سيصبح بها مركز واحد فقط شاغر.
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