وكيل النواب يدعو لإعادة إحياء برلمان وادي النيل

ياسمين فواز









استقبل السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بدرية سليمان نائبة رئيس المجلس الوطني السوداني في إطار زيارتها لمصر، وقد حضر اللقاء من الجانب المصري كل من النائبة عبلة الهواري والنائبة رشا رمضان.





استهل السيد وكيل أول مجلس النواب اللقاء بالترحيب بالنائبة رئيس المجلس الوطني السوداني في بلدها الثاني مصر ناقلًا لها تحيات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأكد العلاقات الراسخة التى تربط الشعبين الشقيقين في مصر والسودان، مضيفًا أن مصر والسودان نسيج واحد تربطه وشائج النسب والرحم والعلاقات التاريخية المشتركة.





وعلى صعيد تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين دعا وكيل أول المجلس إلى إعادة إحياء برلمان وادي النيل؛ لما له من دلالة جادة على قوة وصلابة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على أرض الواقع، مما يعود بالنفع بين الشعب الواحد على ضفاف وادى النيل، وكذلك دول حوض النيل مما يدعم العلاقات الوثيقة مع دول القارة الإفريقية، مشيدًا بحكمة القيادة السياسية في كلا البلدين في سبيل تصديهما لأي محاولات من شأنها إحداث الوقيعة بين البلدين الشقيقين، داعيًا جميع وسائل الإعلام إلى نقل الصورة الحقيقية لهذه العلاقة الراسخة والضاربة جذورها في أعماق التاريخ.



