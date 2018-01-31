EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
وكيل النواب يدعو لإعادة إحياء برلمان وادي النيل
الأربعاء 31 يناير 2018 05:36 م
وكيل النواب يدعو لإعادة إحياء برلمان وادي النيل
أخر الأخبار
وكيل النواب يدعو لإعادة إحياء برلمان وادي النيل
ياسمين فواز
استقبل السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بدرية سليمان نائبة رئيس المجلس الوطني السوداني في إطار زيارتها لمصر، وقد حضر اللقاء من الجانب المصري كل من النائبة عبلة الهواري والنائبة رشا رمضان.
استهل السيد وكيل أول مجلس النواب اللقاء بالترحيب بالنائبة رئيس المجلس الوطني السوداني في بلدها الثاني مصر ناقلًا لها تحيات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأكد العلاقات الراسخة التى تربط الشعبين الشقيقين في مصر والسودان، مضيفًا أن مصر والسودان نسيج واحد تربطه وشائج النسب والرحم والعلاقات التاريخية المشتركة.
وعلى صعيد تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين دعا وكيل أول المجلس إلى إعادة إحياء برلمان وادي النيل؛ لما له من دلالة جادة على قوة وصلابة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على أرض الواقع، مما يعود بالنفع بين الشعب الواحد على ضفاف وادى النيل، وكذلك دول حوض النيل مما يدعم العلاقات الوثيقة مع دول القارة الإفريقية، مشيدًا بحكمة القيادة السياسية في كلا البلدين في سبيل تصديهما لأي محاولات من شأنها إحداث الوقيعة بين البلدين الشقيقين، داعيًا جميع وسائل الإعلام إلى نقل الصورة الحقيقية لهذه العلاقة الراسخة والضاربة جذورها في أعماق التاريخ.
من جانبها أعربت بدرية سليمان عن جزيل شكرها وعميق امتنانها على هذا اللقاء، مشددة على قوة وصلابة العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وعلى صعيد العلاقات البرلمانية دعت إلى تنشيط الزيارات البرلمانية المتبادلة بين البلدين الشقيقين، مشيدة بالتنسيق البرلماني بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، وفي إطار الحديث عن ملف تمكين المرأة، أشادت المسئولة السودانية بوضع المرأة المصرية والخطوات التى تتخذها الدولة المصرية في سبيل تمكين المرأة.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا