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بورصة وشركات
تراجع أرباح سنتامين 13% مع هبوط إنتاج الذهب
الأربعاء 31 يناير 2018 05:24 م
أخر الأخبار
خالد بدر الدين
أعلنت، اليوم الأربعاء، شركة سنتامين المنتجة للذهب انخفاضًا في الأرباح الأساسية خلال العام بحوالى 13% لتراجع إنتاج الذهب، بينما زادت التكاليف، لكن الشركة أعلنت عن توزيعات أرباح نهائية فاقت متوسط التوقعات.
وقالت الشركة التى تدير المنجم الوحيد المنتج للذهب في مصر والمدرجة في بورصة لندن إن الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك انخفضت إلى 326 مليون دولار في السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضى.
وذكرت وكالة رويترز أن إنتاج شركة سنتامين من الذهب هبط بحوالى 1% لينزل إلى 544 ألفًا و658 أوقية، ولكنه زاد على المستوى المستهدف البالغ 540 ألف أوقية، بينما زادت التكلفة الإجمالية الثابتة لإنتاج أوقية الذهب 14% لترتفع إلى 790 دولارًا لأسباب من بينها ارتفاع أسعار الوقود.
وتسعى شركة سنتامين لتوسيع منجم السكري الذي تديره حاليًا في مصر، وتقوم بالتنقيب والتطوير في ثلاثة مشروعات للذهب في ساحل العاج وبوركينا فاسو.
وأعلنت الشركة توزيعات أرباح للعام بأكمله بقيمة 10 سنتات للسهم، مما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2017 إلى 12.5 سنت، مقارنة مع متوسط توقعات السوق لتوزيعات الأرباح بحوالى 3.9 سنت.
وقال أندرو باردي الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع وكالة رويترز ”قمنا بما أعلننا أننا سنقوم به وهو أن أي فائض سيولة سيعود للمساهمين“.
وقال آلن سبنس محلل الأسهم لدى جيفريز إن توزيعات الأرباح النهائية لسنتامين ”تفوق التوقعات“.
لكن توزيعات الأرباح انخفضت 20% على أساس سنوي بعد أن دخلت سنتامين في عام 2017 في اتفاق لتقاسم الأرباح مع الحكومة المصرية.
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