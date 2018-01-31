سبينالكس تمد أجل الاطلاع على مستندات قطعة أرض إلى مارس

سبينالكس

رجب عزالدين



قررت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج -سبينالكس، مد أجل معاينة قطعة أرض معروضة للبيع، بمنطقة باكوس، التابعة لقسم الرمل.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها قررت مد أجل المعاينة والاطلاع على المستندات الخاصة ببيع الأرض المذكورة (بمساحة 12710 م2) إلى تاريخ 4 مارس بدلاً من 4 فبراير المقبل، بناءً على رغبة المستثمرين.



وحددت الشركة 5 مارس المقبل موعدًا لفتح مظاريف الراغبين في شراء قطعة الأرض المذكورة، على أن تعقد جلسة فض المظاريف يوم الإثنين 12 مارس المقبل.



كانت الشركة قد أعلنت فى نوفمبر الماضى عن نيتها فى عرض قطعة أرض غير مستغلة، في منطقة باكوس للبيع بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة.