التعليم تتابع المشروع القومي لإعداد قادة المستقبل بالإسكندرية

طاريق شوقي

المال - خاص



استكمالًا لفعاليات المشروع القومي لإعداد قادة المستقبل، قام أحمد موسى الرائد العام للاتحاد العام لطلاب مدارس مصر بتفقد معسكر قطاع الإسكندرية المقام بالمدينة الرياضية بأبي قير بالإسكندرية، والذى يضم عدد 205 طلاب من 7 محافظات.



وأشاد موسى بالنماذج المشرفة من الطلاب المشاركين خلال مناقشتهم والحوار الذى دار حول الاستفادة من المشروع، لا سيما ما أكده الطلاب من انعكاس سعادة أولياء أمورهم من هذا المشروع الممتد 12 يومًا، لما لاحظوه من تغيير فى شخصية أبنائهم من خلال تواصلهم معهم.



وأكد موسى نجاح البرنامج في إتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف ذاتهم، وتنمية مواهبهم، وصقل شخصيتهم، كي ينطلقوا بمهاراتهم الإبداعية، وما استفادوا به لإحداث التغيير المأمول فى مجتمعهم ووطنهم من أجل رفعة شأن هذا الوطن وخلق جيل من القيادات قادر على إدارة شئون بلاده، ويحقق تطلعات الطلاب وطموحاتهم.