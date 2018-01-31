3.2 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية خلال 2017

البنك المركزى 1

سيد بدر



أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية لتسجل 3.2 تريليون جنيه، بنهاية العام الماضي، بنمو 5% عن سبتمبر السابق عليه، وقدرها 152.3 مليار جنيه.



وأرجع البنك المركزي ارتفاع أشباه النقود، لتسجل 2.465 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.311 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.



وتراجع المعروض النقدي بقدر طفيف ليسجل 737.469 مليار جنيه، مقابل 738.456 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة.