EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
3.2 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية خلال 2017
الأربعاء 31 يناير 2018 05:07 م
البنك المركزى 1
أخر الأخبار
البنك المركزى 1
سيد بدر
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية لتسجل 3.2 تريليون جنيه، بنهاية العام الماضي، بنمو 5% عن سبتمبر السابق عليه، وقدرها 152.3 مليار جنيه.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع أشباه النقود، لتسجل 2.465 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.311 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.
وتراجع المعروض النقدي بقدر طفيف ليسجل 737.469 مليار جنيه، مقابل 738.456 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة.
البنك المركزى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا