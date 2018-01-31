أصول أسهم

رجب عزالدين



أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%.



وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "تم الاكتتاب بالمرحلة الأولى على 97.8 مليون سهم، وسيتم طرح باقي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والبالغة 2.2 مليون سهم، بالمرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب".



وواقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في ديسمبر الماضي، على نشر دعوى البنك لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال من 1.7 مليار إلى 2.7 مليار جنيه.



وتأتى زيادة رأسمال البنك للتوافق مع الحد الأدنى لرأسمال البنوك الذي حدده مقترح قانون البنك المركزي الجديد.