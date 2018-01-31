هندسة عين شمس تنظم غدًا نموذج محاكاة ماراثون شل البيئى بآسيا

جامعة عين شمس

نسمة بيومى



تنظم كلية الهندسة، جامعة عين شمس، غدًا الخميس، حدث المُحاكاة لمسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2018" ، والتي سيتم خلالها إعداد الـ8 فرق المتأهلة للمسابقة قبل التوجه إلى سنغافورة، لاستكمال رحلتهم للوصول إلى نسخة 2018 من مسابقة ماراثون شل البيئي، وستقام للمرة الثانية على التوالي في سنغافورة، ولخوض المسابقة النهائية مع فرق طلابية أخري من مختلف أنحاء العالم.



يشهد حدث المُحاكاة لمسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2018 حضور كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور محمد عبدالعزيز، مدرس هندسة السيارات بجامعة عين شمس ومؤسس فريق جامعة عين شمس للسباقات.



وسيحضر الحدث المهندس جاسر حنطر، رئيس مجلس إدارة شل مصر، والدكتور معتز درويش، نائب رئيس شركة شل مصر، ولفيف من الشخصيات المرموقة في المجتمع المصري والعاملين بقطاع السيارات في مصر والسادة الإعلاميين.



