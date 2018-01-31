EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
هندسة عين شمس تنظم غدًا نموذج محاكاة ماراثون شل البيئى بآسيا
الأربعاء 31 يناير 2018 04:54 م
جامعة عين شمس
أخر الأخبار
جامعة عين شمس
نسمة بيومى
تنظم كلية الهندسة، جامعة عين شمس، غدًا الخميس، حدث المُحاكاة لمسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2018" ، والتي سيتم خلالها إعداد الـ8 فرق المتأهلة للمسابقة قبل التوجه إلى سنغافورة، لاستكمال رحلتهم للوصول إلى نسخة 2018 من مسابقة ماراثون شل البيئي، وستقام للمرة الثانية على التوالي في سنغافورة، ولخوض المسابقة النهائية مع فرق طلابية أخري من مختلف أنحاء العالم.
يشهد حدث المُحاكاة لمسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2018 حضور كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور محمد عبدالعزيز، مدرس هندسة السيارات بجامعة عين شمس ومؤسس فريق جامعة عين شمس للسباقات.
وسيحضر الحدث المهندس جاسر حنطر، رئيس مجلس إدارة شل مصر، والدكتور معتز درويش، نائب رئيس شركة شل مصر، ولفيف من الشخصيات المرموقة في المجتمع المصري والعاملين بقطاع السيارات في مصر والسادة الإعلاميين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا