وزير إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري ضد إيران

الجيش الإسرائيلي

عادل عبد الجواد



انتقد الوزير الإسرائيلي "نفتالي بينت" اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، سياسة بلاده إزاء التهديد الإيراني مشددا على أن العمل العسكري يجب أن يكون ضد إيران، و"ضرب رأس الأخطبوط" حسب وصفه ، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله.



وقال "بينت" إن على إسرائيل ضرب إيران وليس فقط حزب الله في المواجهة القادمة على الحدود الشمالية، ونادى إلى تغيير الاستراتيجية في مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة.حسبما ورد بموقع "هامكور" الاسرائيلي.



وحذر من أن بلاده لن تكتفي بضرب حزب الله هذه المرة، وإنما ستشمل ضرب لبنان بموجب المعادلة التي كان اقترحها في الماضي وهي: حزب الله يساوي لبنان.



ومن جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي "أفيجدور ليبرمان" بأن بلاده لن تتردد في المواجهة القادمة، وإن الضربة ستكون قوية جدا في إشارة إلي إيران، مضيفا: "لن يكون هناك صور مثل حرب لبنان عام 2006 حين شاهدنا سكان بيروت يتجولون على شاطئ البحر وسكان تل أبيب في الملاجئ".