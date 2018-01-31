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بورصة وشركات
استثناء مينا جلاس من تقديم عرض شراء إجبارى
الأربعاء 31 يناير 2018 04:50 م
هيئة الرقابة المالية
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هيئة الرقابة المالية
رجب عزالدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على استثناء شركة "مينا جلاس هولدنجز ليميتد"، من تقديم عرض شراء إجبارى لعدد 2588450 سهم، بنسبة 51.4% من شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والمملوكة لشركة ماك للاستشارات.
وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن هذه الموافقة تأتى وفقًا للفقرة (هـ) من المادة 356 من أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، فى ضوء إعادة الهيكلة فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.
وأبرمت الشرق الأوسط للزجاج فى أكتوبر الماضى، اتفاقًا مبدئيًا مع أحد المستثمرين للاستحواذ على 74% من الأسهم المملوكة للشركة، في رأسمال ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف.
وأقرت عمومية الشركة، فى سبتمبر الماضى، تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وتخفيض قيمته من 10 جنيهات إلى جنيه للواحد.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 50.32 مليون جنيه، موزعًا على 5.03 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
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