أنشطة وزارة التضامن.. أهم موضوعات التوك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى



أمينة ومى كساب ومى فاروق ضيوف "صالون أنوشكا" على dmc



تحل المطربات مى كساب وأمينة ومى فاروق، ضيفات على برنامج "صالون أنوشكا"، الذى تقدمه الفنانة أنوشكا على شاشة dmc فى التاسعة مساءً.



ومن المقرر أن تتحدث المطربات الثلاث عن بدايتهن ومشوارهن الفنى وأبرز محطاتهن وأعمالهن المقبلة، كما يتحدثن عن بعض المواقف الطريفة التى حدثت لهن ولا يمكن نسيانها.



أنشطة وزارة التضامن فى "الحياة اليوم"



تستضيف الإعلامية نهاوند سري، ببرنامج "الحياة اليوم"، نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن، في السابعة مساءً على قناة الحياة، وتتحدث "القباج" عن آخر نشاطات الوزارة وبرنامج "شغلني" الذي يتيح الفرصة لتوظيف عدد من الشباب خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الملفات التي تتعلق بالوزارة.



أول طبيبة من الصم والبكم فى "هو ده" على المحور



يقدم طارق علام فى برنامج "هو ده" على شاشة المحور في الحادية عشرة مساءً عدة لقاءات حصرية، والكثير من الجوائز المتنوعة، حيث يعرض في أول فقرة تكريم الدكتورة فادية عبدالجواد استشاري جراحة التجميل والليزر، والتي تعتبر أول طبيبة في مصر من الصم والبكم، حيث يعرض علام قصة كفاح استمرت سنوات، حيث تعرضت للعديد من الصعوبات في دراسة الطب وعلى الرغم من ذلك وصلت لهذا النجاح وتم تكريمها في مصر وخارج مصر.



ويقوم طارق بالتواصل مع أساتذة الدكتورة فادية، ويقدم علام هذه الفقرة المسئولين حتى يتمكنوا من التيسير على أبنائنا الطلاب من الصم والبكم وأيضا متحدي الإعاقة في تحقيق حلمهم وهدفهم.



ويقدم طارق في الفقرة الثانية مع مجموعة من الشباب الناجح الذين قاموا بتأسيس دار بسمة الإيواء التي تقوم بإيواء المشردين في الشوارع وعرض قصة نجاح مع أحد الشباب من محافظة الشرقية ومن المؤسسين فكرة الدار حيث يخدم محافظة الشرقية والمناطق المجاورة لها.



ثم يستعرض علام خطة المتحف المصري الكبير ويقدم العديد من اللقاءات الحصرية مع وزير الاثار والثقافة ومدير المتحف المصري أثناء عملية نقل تمثال رمسيس الثاني إلى مكانة الدائم حيث يعرض أولى المشاهد المصوره هناك.



كما يقدم طارق علام فقرة اخيرة من هولندا، ويقدم قصة نجاح أخرى، حيث يلتقي مع أحد أولياء الأمور لابن من متحدي الإعاقة من الصم والبكم، ثم يقدم في فقرة وش الخير تحقيق العديد من الأمنيات منهم الإفراج على مجموعة جديدة من الغارمين وتسليم كرسي متحرك كهربائي وايضا دراجة بخارية مجهزة حيث يقدم البرنامج العديد من الجوائز المتنوعة في الحلقات القادمة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



الموضة وعالم الأزياء موضوع "الستات مايعرفوش يكدبوا" على سى بى سى



يقدم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة سى بى سى فى الثالثة عصراً حلقة خاصة عن كل ما يخص الموضة وعالم الأزياء.



البرنامج تقديم مفيدة شيحة ومنى عبدالغنى وسهير جودة.



مكتشف الديناصور على ten فى "رأى عام"



يستضيف الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامجه "رأى عام" في الثامنة مساءً، على شاشة قناة "تن" الفريق البحثىي المكتشف للديناصور المصرى منصوراصورس، وسيكشف الفريق خلال الحلقة عن أسرار وكواليس ذلك الإنجاز العلمى، كما سيتحدث عن كيفية الاكتشاف وكيفية الحفاظ على النسل.