EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
بالصور..أجواء هادئة بمعرض الكتاب
الأربعاء 31 يناير 2018 03:42 م
بالصور..أجواء هادئة بمعرض الكتاب
أخر الأخبار
بالصور..أجواء هادئة بمعرض الكتاب
علي راشد
تصوير: عمرو شرف
حالة من الهدوء النسبي تسيطر على الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقام حاليا ويستمر حتى 10 فبراير المقبل، فالمعرض ليس كما كان سابقا مفعما بأجوائه الصاخبة والزحام الشديد، حيث كانت طوابير الزوار حاضرة بشكل كبير في الدورات السابقة وهي ما ليست موجودة الآن.
هذا الزحام يختفي أيضا داخل القاعات التي تقدم فيها الفعاليات الثقافية والفنية، ويتسم الحضور حاليا بالهدوء والجلوس للتركيز مع كل ما يقال بالندوات، بعكس السابق حيث كانت كثرة الجمهور خاصة في الاحتفاليات الفنية تملأ القاعات ويقف الكثير منهم على أبوابها.
ومن المخيمات التي اتسمت بالهدوء أيضا مخيمات الطفل التي اتخذت تنظيما وتوسعا أكبر وأصحبت متاحة لكل الحضور تقريبا، وكذلك مخيم الفنون وغيرها من القاعات الموجودة بعيدا عن سراي الاستثمار الذي يضم قاعات الندوات والموائد المستديرة.
على الجانب الآخر أكد عدد من الناشرين أن المبيعات هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي في بداية المعرض هي أكثر بكثير حيث إن من يزور المعرض في هذه الدورة هو في الأغلب جاء ليشتري الكتب وليس أكثر من ذلك، فالقارئ يأتي بورقة وقد كتب عليها مجموعة من الكتب يبحث عنها إلى أن يجدها ثم يرحل، أو أنه يأتي فقط إلى دار النشر التي يريد الشراء منها، بينما كان في السابق يأتي الكثيرون فقط لغرض التنزه.
الحدائق التي كانت تمتلئ بالزوار الجالسين أو حتى المقاهي الموجودة بالمعرض نجدها في هذه الدورة شبه خالية تقريبا، فتلك الرحلة الأسرية التي كان البعض يحرص عليها، قد اختفت بشكل ما وقد يكون وراء ذلك الطقس أو الأعباء المادية للكثيرين وهذا الأمر كان ينتقده البعض، بينما يرى الكثيرون أهمية تواجد المواطنين بشتى أفكارهم وتوجهاتهم للمعرض حتى وإن لم يشتروا الكتاب لأنه وجود أطفالهم سيربي جيلا ذهب للمعرض طفلا فمن المؤكد أنه سيأتي له في يوم من الأيام قارئا.
حتى الآن لم تقام الندوة التي يلتف عليها الجمهور سوى حفل توقيع كتاب "نادر فودة" للمذيع أحمد يونس والذي كان الحدث الذي وقف عليه الجمهور طوابير، وتلك الظاهرة كانت مكثفة في الأعوام السابقة مع الشاعر عمرو حسن أو زاب ثروت وغيرهم الكثير.
وبالطبع كعادتها أجنحة هيئة الكتاب بكتبها المخفضة ومكتبة الأسرة والمركز القومي للترجمة كل هذه الأجنحة شهدت حضورا كبيرا، وقد أعلنت هيئة الكتاب حتى أمس الثلاثاء أن حصيلة مبيعاتها وصلت إلى 122820 جنيه، بينما سور الأزبكية لم يجد أيضا إقبالا كبيرا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا