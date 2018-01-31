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رياضة
رسميًا.. البدري يعلن عودة غالي للأهلي
الأربعاء 31 يناير 2018 03:37 م
حسام غالي
أخر الأخبار
حسام غالي
الكابيتانو يوقع على عقد لمدة 6 أشهر
على المصرى
قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه وافق على عودة حسام غالي، قائد الفريق، إلى النادي مرة أخرى بعقد يمتد إلى 6 أشهر، بعدما أنهى تعاقده مع نادي النصر السعودي، قبل أن يعلن الأهلي اليوم انضمامه رسميًا لصفوف الفريق حتى نهاية الموسم.
ووقع غالي "37 عامًا"، على عقود انضمامه مجددًا للأهلي، بعدما حضر إلى مقر النادي، بعد أن عقد جلسة مع حسام البدري، فى حضور مدير أعماله نادر شوقي، بعدما تدخل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لإقناع البدري، بالموافقة على عودة غالي، لتكريمه في القلعة الحمراء قبل اعتزال الكرة بشكل رسمي.
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