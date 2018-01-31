الوزراء : لا نية لزيادة سعر السكر التموينى

السكر 1

أحمد الدسوقى



نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء، نقلا عن وزارة التموين والتجارة الخارجية، وجود اى نية لزيادة سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية عقب قرار رفع سعر توريد طن قصب السكر .



وأكد المركز فى احدث تقاريره عن تقصى الحقائق ، حصلت "المال" على نسخة منه عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر التمويني، عقب قرار رفع سعر توريد طن قصب السكر- سواء بمنافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها, بجانب محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.



وأوضح أن سعر السكر التمويني كما هو داخل البطاقات التموينية9,50 جنيه, لافتا الى أن الحكومة حريصة على توفير السكر وتأمين احتياجات البلاد، وعدم حودث أية أزمات وذلك من خلال متابعة دورية لموقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت ‏والسكر وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب, ‏مشيرا إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.



فى سياق متصل، نفى المركز الانباء التى تُفيد باعتزام الحكومة تحويل الدعم العيني للخبز إلى دعم نقدي, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أكدت استمرار الدعم العيني للخبز وأن الوزارة ملتزمة بتوفير الخبز المدعم للمواطنين بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150رغيف للمواطن شهرياً وأن ما يوفره المواطن من حصته اليومية يتحول تلقائياً لسلع تموينية تصرف له.



وأشار إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي ‏أي وقت طوال اليوم, كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو ‏خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين, وأوضحت الوزارة أن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز.‏



كما أضاف أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.



