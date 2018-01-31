الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن لأمراض القلب

القوات المسلحة تطلق فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض القلب

بدور إبراهيم



نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية، بالتعاون مع مستشفى القلب التخصصى بالمجمع الطبى بكوبرى القبة، المؤتمر الطبى السنوى الثامن لأمراض القلب، بمشاركة الجمعية المصرية لأمراض القلب وأقسام القلب بمستشفيات القوات المسلحة والجامعات، والعديد من الأساتذة والخبراء العالميين، وممثلين عن المراكز البحثية، ويستمر فى المدة من 30 يناير وحتى 2 فبراير.



شهد المؤتمر العديد من الفاعليات شملت جلسات علمية وورش عمل، تم خلالها مناقشة أوراق بحثية ومحاضرات حول الأساليب العلمية الحديثة فى مجال علاج الانسدادات المزمنة لشرايين القلب باستخدام القسطرة التداخلية، إلى جانب إجراء عمليات جراحية للقسطرة التداخلية بمستشفى القلب التخصصى للقوات المسلحة.



بدأت الجلسة الافتتاحية بعرض فيلم تسجيلى عن مراحل تطور المجمع الطبى العسكرى بكوبرى القبة على مدار العصور واستعراض الأنشطة العلمية والفعاليات المختلفة التى شهدها المؤتمر، الذى يعد أحد أهم المؤتمرات على أجندة الملتقيات الطبية الدولية، فضلاً عن كونه ملتقى لكبريات المؤسسات الطبية والشركات العالمية العاملة فى مجال القلب والشرايين.



وأشار اللواء طبيب خالد شكرى قائد مستشفى القلب التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، إلى أن المنشآت الطبية التابعة للقوات المسلحة، تتبع الأساليب الأكثر تطوراً فى العالم فى علاج أمراض القلب والشرايين، بواسطة مجموعة من أمهر الأطقم الطبية المصريين والخبراء العالميين.



وأشاد الدكتور عادل الاتربى رئيس شعبة القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب، بالتعاون الناجح بين الجمعية ومستشفى القلب التخصصى وأقسام القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، فى الإعداد والتجهيز للمؤتمر.



واكد اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير ادارة الخدمات الطبية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لابناء الشعب المصري، والمساهمة بالامكانيات العلمية والبحثية الموجودة بالاكاديمية الطبية العسكرية فى الانفتاح على كبرى المراكز الطبية والبحثية فى العالم ونقل وتبادل الخبرات للاطباء والوقوف على احدث ما وصلت اليه مجالات الطب الحديث فى كل التخصصات.



يأتى المؤتمر فى إطار إسهامات القوات المسلحة لدعم القطاع الطبي، والارتقاء بالمهارات الطبية والتخصصية للكوادر الطبية والتمريضية العاملة فى هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للشعب المصرى ويشهد المؤتمر تنفيذ 16 عملية جراحية للقسطرة التداخلية بمستشفى القلب التخصصى للقوات المسلحة تعرض بواسطة الفيديو كونفرانس.