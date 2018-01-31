اتصال تلتقي ياسر القاضي ضمن مبادرة Meet The Government

ياسر القاضي وزير الاتصالات 8

محمد فتحى



أعلنت جمعية "اتصال" لتكنولوجيا المعلومات، أن أولى لقاءاتها للعام الحالي، ستكون مع المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإثنين المقبل، فى إطار لقاءاتها الدورية مع الحكومة المصرية، التى تأتى ضمن مبادرتها "Meet The Government".



وقال الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة اتصال، إن هذا النشاط يأتي في إطار دور جمعية اتصال الذي تلعبه تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع المصري، وذلك للتعرف على السياسات والخطط المستقبلية للحكومة.



وأضاف أن اتصال لديها خطة عمل زمنية يتم من خلالها استضافة المسئولين والوزراء لإلقاء الضوء على المشاكل التى يعاني منها المجتمع المصري في القطاعات المختلفة، للخروج بأفكار خارج الصندوق تكون قابلة للتنفيذ وتعود على الاقتصاد القومى بالإيجاب من ناحية، وتنشط السوق المحلية من ناحية أخرى، من خلال تطويع تكنولوجيا المعلومات في تذليل الصعوبات التى تواجه المجتمع.