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اتصالات وتكنولوجيا
جمعية اتصال تبحث مع القاضى الخطط المستقبلية.. الإثنين
الأربعاء 31 يناير 2018 03:07 م
ياسر القاضى وزير الاتصالات 66
أخر الأخبار
ياسر القاضى وزير الاتصالات 66
محمود جمال
تبدأ اتصال نواة منظمات المجتمع المدنى لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول لقاءاتها للعام الحالى، والذى يأتى فى إطار مبادرتها Meet The Government بالمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الاثنين المقبل 5 فبراير.
قال الدكتور حازم الطحاوى، رئيس مجلس إدارة اتصال: "إن هذا النشاط يأتى فى إطار دور جمعية اتصال الذى تلعبه تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع، ويأتى ذلك للتعرف على السياسات والخطط المستقبلية للحكومة ".
وأضاف الطحاوى فى بيان صحفى اليوم: "أن اتصال لديها خطة عمل زمنية يتم من خلالها استضافة المسئولين والوزراء لإلقاء الضوء على المشاكل التى يعانى منها المجتمع فى القطاعات المختلفة، للخروج بأفكار خارج الصندوق تكون قابلة للتنفيذ وتعود على الاقتصاد المصرى بالإيجاب من ناحية، وتنشط السوق المحلى من ناحية أخرى وذلك من خلال تطويع تكنولوجيا المعلومات فى تذليل الصعوبات التى تواجه المجتمع".
تكنولوجيا المعلومات
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