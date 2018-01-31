الأهلى ومصر الخير يطوران مدرسة ووحدة صحية ومنازل بالقليوبية

البنك الأهلى المصرى

سيد بدر



افتتح محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي عددا من مشروعات البناء والتطوير في كفر عليم بمركز القناطر الخيرية والتي تمت في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في العديد من المناطق العشوائية وقرى المحافظة، شارك في الافتتاح كل من رجب عبد الرازق رئيس مدينة القناطر الخيرية ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري وأمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد مؤسسة مصر الخير، إضافة إلى وكلاء وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الإجتماعي بالمحافظة ولفيف من أعضاء المجالس الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بجانب عدد من وسائل الإعلام.



تضمنت الأعمال التنموية بالقرية تطوير مدرسة كفر عليم للتعليم الأساسي، فضلا عن تطوير وتأهيل الوحدة الصحية بالقرية وإمدادها ببعض الأجهزة الطبية اللازمة لكي تقدم خدماتها المجانية لجميع أبناء القرية، كما شمل الأعمال التنموية هدم وبناء 5 منازل، وترميم وتأهيل 14 منزلا لبعض أهالي القرية من الأسر الأكثر احتياجاً.



توجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بالشكر لمؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي لما قدماه من تعاون مشترك والذي كان له تأثير كبير في تحسين الخدمات الصحية والطبية والاجتماعية بكفر عليم، معربا عن تطلعة لمزيد من التعاون فى المستقبل القريب.



كما عبرت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، عن سعادتها باكتمال أعمال تطوير قرية كفر عليم بمركز القناطر الخيرية، وقالت إن التطوير تم بالتعاون مع أحد أكبر المؤسسات المالية الوطنية وهو البنك الأهلي المصري، في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين لتقديم خدمات تنموية تكاملية للقرى والمناطق الأكثر استحقاقاً بغرض المساهمة في تطوير وتحسين نوعية الحياة، وبشكل يضمن إحداث أثر إيجابي له صفة الاستمرارية لنحقق أهم أهداف "مصر الخير" وهو بناء وتنمية الإنسان.



وأوضحت أن مؤسسة "مصر الخير" تؤمن بأن تطوير وتنمية المجتمع لن يتم إلا بتعاون ثلاثي بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص والمصرفي.



من جانبها أعربت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح هذه المشروعات التي ساهم البنك في تمويلها انطلاقا من حرصه على المشاركة في خدمة المجتمع بتوجيه تبرعاته ومساهماته لصالح بعض الجهات الخيرية للمساهمة في تنمية المجتمع، مؤكدة أهمية استدامة المشاريع التنموية وليس مجرد إطلاقها لضمان وصول الحق لأصحابه.