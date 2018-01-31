برلماني: حقل ظهر سيحقق انتعاشة للاقتصاد

وزير البترول طارق الملا ببورسعيد وحقل ظهر

ياسمين فواز



أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، لحقل ظهر ببورسعيد يعد تتويجًا لمجهود كبير في سبيل اكتفاء مصر الذاتي من المشتقات البترولية، مضيفًا أن مصر ستعلن اكتفاءها ذاتيا من الغاز بحلول عام 2019.



وأضاف الجاحر في تصريحات له اليوم، أن حقل ظهر سينتج 30 تريليون متر مكعب من الغاز، بما يعادل 350 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد، ما يعد بداية لوقف واردات مصر من الغاز بحلول العام القادم.



وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن اكتفاء مصر من الغاز خلال العام القادم يوفر العملة الصعبة ما سيعود على المواطن البسيط بالنفع، والانتعاش الاقتصادي، لافتًا إلى أن تلك الاستثمارات الضخمة لا تتم إلا فى وجود دولة حقيقية مستقرة سياسيا وامنيا.

