سيسكو تطرح حلولا جديدة للشبكات القائمة على المقاصد

سيسكو

محمد فتحى:



أعلنت سيسكو اليوم عن طرح حلول جديدة ومنتجات للشبكات القائمة على المقاصد، والتى ستعالج نحو 43% من الوقت الذي يقضيه خبراء تقنية المعلومات في محاولة معرفة أسباب المشاكل، مما سيجعل عمليات تقنية المعلومات أكثر استباقية ومرونة وأتمتة.



وتوفر الموجة الثانية من ابتكارات سيسكو للشبكات القائمة على المقاصد، منتجات متميزة للضمان تناسب كافة مكونات التواصل الشبكي، ففي مركز البيانات، يستخدم محرك سيسكو لضمان الشبكة إمكانات التحقق المستمر للشبكة الكاملة من أجل المساعدة في الحفاظ على استمرارية الأعمال وفقاً للهدف المرجوّ منها، حتى خلال حدوث تغير ديناميكي في الشبكة.



أما في شبكات المبنى والفروع، فتعمل تقنيات ضمان مركز بنية الشبكة الرقمية من سيسكو DNA Center على توفير مستوى جديد من الرؤية والوضوح، مما يقلل بشكل كبير الوقت والنفقات التي تنفقها فرق تقنية المعلومات على محاولة التعرف إلى المشاكل والحلول في البيئات السلكية واللاسلكية.



أما العملاء الذين يمتلكون عمليات موزّعة لتقنية المعلومات، تقلل حلول سيسكو ميراكي لسلامة الشبكات اللاسلكية من الزمن الوسيط اللازم لمعالجة المشاكل اللاسلكية بفضل إمكانات التحليل والرؤية الغنية.



قال ديفيد غوكلر، نائب الرئيس التنفيذي للشبكات وأعمال الأمن لدى سيسكو إن الشبكة تلعب حالياً دورها الأكثر أهمية في نجاح الأعمال، لذا فانهم إعادة صياغة الشبكة بالكامل من أجل تقديم منصة ذكية وآمنة للأعمال الرقمية.



أضاف أنهم يخطو اليوم خطوة كبيرة جديدة تجاه هدفنا الطموح من خلال ابتكارات الشبكات القائمة على المقاصد، والتي صممت لتوفر البصائر السياقية والضمانات التي تساعد في تحول تقنية المعلومات من أداة استجابة تقوم على رد الفعل إلى أداة استباقية.



وأعلنت سيسكو عن طرح ثلاثة منتجات متميزة وفعالة للضمان، تثبت بأن أنظمة الشبكات القائمة على المقاصد تتحرك بوتيرة تواكب سرعة الأعمال الرقمية.



ففي شبكة مركز البيانات، تتيح سيسكو الضمان المستمر عبر محرك سيسكو لضمان الشبكة. ومن خلال الدمج بين النماذج الحسابية الدقيقة في الشبكة مع معرفة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالات الترميز، توفر سيسكو للعاملين في تقنية المعلومات القدرة على تحديد بشكل فوري السبب الدقيق لعدم سير العمل في الشبكة وفقاً للهدف المحدد لها، والوقت الذي حدث فيه ذلك، ومن ثم اقتراح كيفية التعامل مع المشكلة.



وتساعد تلك الرؤية الشاملة للشبكة فرق تقنية المعلومات في التنبؤ بأثر التغييرات بحيث يمكن إجراء التغييرات في الشبكة بمزيد من السرعة والثقة، إذ يمكن الانتباه إلى الأخطاء البشرية في الضبط قبل أن تسبب وقوع مشاكل.



كما تساعد على التحقق المستمر من سلوك الشبكة من خلال منع انقطاعات الشبكة وظهور الثغرات فيها من خلال نهج استباقي عبر التحليل المستمر لحالة الشبكة بالكامل، بالإضافة إلى ضمان سياسة الأمن والامتثال.



وبفضل تقنيات ACI و Tetration، تتيح سيسكو إمكانية ترجمة مقاصد التطبيق وتفعيل تلك السياسات في كافة مكونات الشبكة، والآن – مع وجود محرك ضمان الشبكة – تقدّم سيسكو العنصر الأخير في عمل الشبكات القائمة على المقاصد: وهو ضمان المقصد.



أما في مباني الشركات وفروعها، فتسمح سيسكو باستخدام كل شيء كنظام استشعار ومن ثم تجميع البيانات الاستقصائية التي جرى الحصول عليها من الشبكة والتطبيق والعميل والأشياء المختلفة للمساعدة على تزويد فريق تقنية المعلومات بسياق متكامل وواضح.



وسوف تمكن حلول سيسكو ميراكي لسلامة الشبكات اللاسلكية، فرق تقنية المعلومات من توفر الرؤية والتحليلات الغنية للتعرف إلى المشاكل اللاسلكية بسرعة اكبر وتحقيق تجربة أفضل للمستخدمين.



أما خدمات سيسكو التي تعمل بدعم من قدرات تحليل الشبكة والبيانات السياقية الغنية، فسوف تقدم خدمات جديدة لمساعدة العملاء على تبسيط تطبيق حلول الضمان الجديدة.



بدوره أوضح ديفيد ميدز، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيسكو أن الشركات في المنطقة تواجه تعقيداً تقنياً متزايداً وانخفاض في الميزانيات وازدياد هائل في التهديدات التقنية، بينما تسعى في الوقت ذاته لتحويل بنيتها التحتية لتقنية المعلومات إلى بنية أكثر مرونة وقابلية للتوسع.



أضاف أن في ظل الضغوطات التي تواجهها أرباح الشركات، لا يمكن للمؤسسات التي تشهد تحولاً رقمياً أن تتهاون بأمر إدارة الشبكة والاهتمام الفوري والاستباقي بما يعيق سير البيانات فيها، وهنا تبرز أهمية أحدث حزمة من حلول ومنتجات سيسكو للضمان، والتي يمكنها تحقيق مستوى أفضل من الأتمتة والتَأكد لعملاء الشركة، نظراً لما توفره من ثقة للتحرك بوتيرة أسرع دون المساس بالسياسات الأمنية.