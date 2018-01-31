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ثقافة وفنون
ملتقى الإبداع بمعرض الكتاب يناقش أهمية الصالونات الأدبية
الأربعاء 31 يناير 2018 02:53 م
معرض الكتاب
أخر الأخبار
معرض الكتاب
علي راشد
نظم مخيم مكاوي سعيد بملتقى الإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب نقاشا جماعيا حول الصالونات والجماعات الأدبية تحت عنوان "الصالونات الأدبية الدور والقيمة" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة
و أدار النقاش الشاعر صلاح شرف الدين ، وشارك فيه الشعراء زينب أبو سنة من جماعة النيل ، أسامة عيد، والسيناريست عبد الله حامد عزب، وجرجس عبد السيد النائب عن صالون "تغريد فياض" الثقافي اللبناني العربي، وسعيد المصرى، وسميرة السريجي، وسحر زهران ممثلة مؤسسة بنت الحجاز السعودية ، وثروت سليم ممثلًا عن مؤسسة كارما، بالإضافة إلي الفنانين هانى رجب، وفتحى شرف.
وقد أكدت الشاعرة زينب أبو سنة على ضرورة وجود الصالونات الأدبية وأهميتها فى نشر الثقافة، مشيرة إلي أن جماعة النيل تعد أولى الجماعات الصادرة عن وزارة الثقافة تحت ريادة عماد سالم.
وقال جرجس عبد السيد : أنه تم تأسيس الصالون الثقافى اللبنانى العربي "تغريد فياض" عام 2015 ، موضحًا أن أهدافه أدبية فنية لا تحمل أية تطرفات دينية أو سياسية، بالإضافة إلى دوره الفعال فى تفعيل مشاركة المرأة ، والشباب.
ثم ألقى جرجس قصيدة ترسخ للوحدة العربية تحت عنوان "أنا الإنسان".
فيما أوضحت سحر زهران أن مؤسسة بنت الحجاز تحرص على طباعة إصدارات متنوعه للمبدعين، بجانب تنظيم ورش عمل للمواهب الشابة، مشيرة إلي حرص المؤسسة على إصدار كتب للمبدعين ضمن مجموع إصدارات هذا العام، كما ناشدت "زهران" المسئولين بالدولة بضرورة وجود تواصل وتفاعل بين الجماعات الأدبية والدولة.
وقال ثروت أن مؤسسة كارما تعمل ضمن الإطار الوطنى، وترفض الفكر المتطرف ، كما أنها تضم مجموعة من الأدباء منهم حمدى شتى، أستاذ الأدب الحديث ، وأشار إلي تمتع المؤسسة بدور اجتماعي، كرعاية دور الأيتام، وتوزيع الجوائز لحفظة القرآن الكريم. واختتم النقاش بإلقاء قصيدة بعنوان "حكمة الإبداع".
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