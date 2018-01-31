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بورصة وشركات
بحوث مباشر: قانون التأمين يدعم أسهم الرعاية الصحية
الأربعاء 31 يناير 2018 02:47 م
التأمين الصحي وعلاج المرضى
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التأمين الصحي وعلاج المرضى
أسماء السيد:
توقعت "مباشر" أن يكون قطاع الرعاية الصحية واحدًا من القطاعات المستفيدة خلال العام الجاري مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وقد وافق البرلمان أواخر 2017 على قانون التأمين الصحي الشامل بتكلفة 600 مليار جنيه، وسيتم تنفيذة على 6 مراحل خلال 15 عاما، على أن تشمل المرحلة اﻷولى كل من محافظات بورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء.
ولفتت أنه على مستوى التداولات بدأت اﻷسهم في التفاعل بشكل ايجابي جدًا منذ اﻹعلان عن تطبيق القانون الجديد وهو ما يمكن استمراره خلال الفترة المقبلة، موضحة أن النظرة ايجابية خلال الفترة المقبلة لسهم مستشفى النزهه الدولي، واﻹسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إضافة غلي سهم المصرية الدولية للصناعات الكيماوية.
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