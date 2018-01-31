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طاقة
رئيس إينى الايطالية: حقل ظهر إنجاز هائل
الأربعاء 31 يناير 2018 02:29 م
السيسي في افتتاح حقل ظهر
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السيسي في افتتاح حقل ظهر
نسمة بيومى
ألقى كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية خلال افتتاح حقل ظهر كلمة عن الإنجاز الذى تحقق فى مشروع الحقل العملاق
و أشار إلى حجم الإنجاز الهائل الذى تحقق فى تنمية حقل ظهر فى المياه العميقة خلال عامين فقط وهى فترة قياسية مقارنة بما تستغرقه الحقول المماثلة فى المياه العميقة من فترة لا تقل عن 6-8 سنوات لتنميتها .
وأقال إنه تم تحقيق اكتشافات مهمة بعد شهور من المؤتمر الإقتصادى بشرم الشيخ فى مارس 2015 حيث أعلن الرئيس السيسى وقتها عن اهتمام الدولة بدفع هذه المشروعات.
وأضاف "قامت اينى بزيادة استثماراتها وحققت العديد من الإكتشافات خلال 3 شهور وهى حقول نورس وبلطيم بالإضافة إلى اكتشاف ظهر العملاق فى اغسطس 2015 ، مشيراً إلى ان الشركة بادرت بتقديم خطة تنمية الحقل العملاق للرئيس السيسى فى غضون شهر واحد من تحقيق الإكتشاف وطالب الرئيس بضغط الجدول الزمنى وهو ماكان تحدياً كبيراً فى ذلك الوقت ولكن بالفعل تمكنا من تحقيقه بالفعل فصار انجازاً تاريخياً .
وأضاف ديسكالزى ان المشروع تضمن العديد من التحديات بالاضافة الى الفترة الزمنية القياسية فالحقل يقع على اعماق بعيدة تحت سطح البحر وعلى مسافة 190 كم من الشاطىء وقد ساعدنا على بدء العمل الدعم المستمر من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وكان هناك نحو 5000 عامل بالمشروع
وتابع "استطعنا خلال عامين أن نبدأ الانتاج وتم خلالهما ضخ استثمارات بنحو 5 مليار دولار بالرغم من انخفاض اسعار البترول عالمياً ولكن كان لدينا هدف محدد نسعى لإنجازه".
ولفت إلى أن التحدى الأكبر فى هذا المشروع كان الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه برؤيته الكبيرة لمستقبل هذا المشروع للدولة وأهميته وطالبنا بما ينبغى عمله وقد حققنا بالفعل العمل المطلوب .
وأشاد بجهود شركات البترول المصرية التى تولت تنفيذ المشروع وقدمت أداء متميزاً طوال فترة العمل كفريق عمل ناجح وفى مقدمتها شركة بتروبل بالإضافة إلى شركتى بتروجت وانبى التى شاركتا فى التصميمات والانشاءات الخاصة بالحقل حيث ادت هذه الشركات بالاضافة الى جميع الشركات المصرية العاملة فى المشروع اعمالها على الوجه الأكمل .
واختتم ديسكالزى كلمته قائلا إن ما تحقق اليوم كان مجرد بداية وأننا نسعى من اليوم للوصول لأقصى إنتاج من هذا الحقل لأننا لدينا المزيد لتقديمه مستقبلاً.
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