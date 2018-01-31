بهجت: الإعلان عن ضخ استثمارات بعد التصالح مع الدولة خلال أسابيع

بهجت 6

بدور إبراهيم



أعلن الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة «شركات بهجت»، وصاحب مجموعة «دريم»، الانتهاء من إجراءات التصالح فى كل الملفات المفتوحة سواء مع الحكومة المصرية وبعض الجهات المصرفية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفتح صفحة جديدة ستبدأ فيها أنشطة استثمارية كبرى لدعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.



وكشف «بهجت»، فى بيان، صادر اليوم، أن المفاوضات التى تجرى حالياً مع الدولة وصلت لحلول وتفاهمات واتفاقات ستكون نتائجها ضخ حزمة استثمارات جديدة فى مجالات مختلفة سيتم الإعلان عنها قريبا.



ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي سيكشف فيه الدكتور بهجت تفاصيل التسويات والمفاوضات وكل الملفات التى تمت مناقشتها خلال الأيام الماضية، كذلك سيلقى الضوء على الاستثمارات التى نفذتها المجموعة الفترة الماضية، والتي يعتزم ضخها فى السوق المحلية المرحلة المقبلة.





