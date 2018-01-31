EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
بهجت: الإعلان عن ضخ استثمارات بعد التصالح مع الدولة خلال أسابيع
الأربعاء 31 يناير 2018 01:46 م
أحمد بهجت 56
أخر الأخبار
بهجت 6
بدور إبراهيم
أعلن الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة «شركات بهجت»، وصاحب مجموعة «دريم»، الانتهاء من إجراءات التصالح فى كل الملفات المفتوحة سواء مع الحكومة المصرية وبعض الجهات المصرفية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفتح صفحة جديدة ستبدأ فيها أنشطة استثمارية كبرى لدعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وكشف «بهجت»، فى بيان، صادر اليوم، أن المفاوضات التى تجرى حالياً مع الدولة وصلت لحلول وتفاهمات واتفاقات ستكون نتائجها ضخ حزمة استثمارات جديدة فى مجالات مختلفة سيتم الإعلان عنها قريبا.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي سيكشف فيه الدكتور بهجت تفاصيل التسويات والمفاوضات وكل الملفات التى تمت مناقشتها خلال الأيام الماضية، كذلك سيلقى الضوء على الاستثمارات التى نفذتها المجموعة الفترة الماضية، والتي يعتزم ضخها فى السوق المحلية المرحلة المقبلة.
القطاع المصرفي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا