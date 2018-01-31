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أسواق عربية
محلب يبحث مع مسؤولين عراقيين سبل إعمار العراق
الأربعاء 31 يناير 2018 01:27 م
محلب في العراق
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محلب في العراق
بدور إبراهيم
التقى المهندس ابراهيم محلب مساعد السيد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية مع كل من وزيرة الإسكان العراقية ووزيرة الصحة العراقية وذلك خلال زيارته الحالية إلى العراق.
وتهدف الزيارة إلى تأكيد الدعم المصرى والوقوف بجانب العراق الشقيق.أكد السيد المهندس ابراهيم محلب خلال اللقاءات على استعداد مصر الكامل لتقديم ونقل خبراتها وتسخير كافة الامكانات المصرية لتحقيق التنمية فى العراق والنهوض بالمشروعات المقرر تنفيذها والاتفاق عليها خلال مؤتمر اعادة إعمار العراق والمقرر عقده فى الكويت فى منتصف الشهر الجارى
و التقى المهندس ابراهيم محلب والوفد المرافق له مع رؤساء الشركات المصرية العاملة فى العراق للتعرف على آخر التطورات والمشروعات الجارى تنفيذها اضافة إلى الاستماع لرؤى تلك الشركات لسبل تعزيز قدراتها وتعزيز عملها فى العراق، وتذليل أية صعوبات أمام تطوير عملها.
كما التقى المهندس ابراهيم محلب مع رئيس هيئة الاستثمار العراقى ووفد من رجال الاعمال العراقية ، حيث تم التأكيد على الحرص المصرى على تعزيز التعاون مع شقيقه العراقى وأهمية خلق شراكة قوية بين القطاع الخاص المصرى والعراقى بما يساعد على العمل سويا لخلق وبناء الأمل فى العراق على غرار ما يتم فى مصر.
كما أعرب الجانب العراقى عن تطلعه لتعزيز التعاون بِين الجانبين ومشاركة مصر فى مؤتمر إعادة الإعمار مع التأكيد على الحرص العراقى على إعطاء اولوية للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات التنمية فى العراق.
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