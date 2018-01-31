الملا: شركات البترول خصصت 123 مليون جنيه للتنمية المجتمعية

طارق الملا 2

أحمد صبرى



قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن شركات البترول فى منطقة شرق المتوسط وبورسعيد، خصصت 123 مليون جنيه كخدمات صحية واستزارع سمكى، وذلك فى إطار التنمية المجتمعية.



وأضاف الملا، فى كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء احتفالية بدء إنتاح حقل ظهر، اليوم الأربعاء، أن شركة إينى الإيطالية خصصت الشهور الماضية 10 ملايين جنيه لتطوير وافتتاح وحدة طب أسرة بإحدى قرى بورسعيد، إضافة إلى خدمات أخرى تقدمها الشركة فى خبرتها الإيطالية فى الاستزراع السمكى.