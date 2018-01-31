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اقتصاد وأسواق
الملا: شركات البترول خصصت 123 مليون جنيه للتنمية المجتمعية
الأربعاء 31 يناير 2018 01:16 م
طارق الملا 2
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طارق الملا 2
أحمد صبرى
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن شركات البترول فى منطقة شرق المتوسط وبورسعيد، خصصت 123 مليون جنيه كخدمات صحية واستزارع سمكى، وذلك فى إطار التنمية المجتمعية.
وأضاف الملا، فى كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء احتفالية بدء إنتاح حقل ظهر، اليوم الأربعاء، أن شركة إينى الإيطالية خصصت الشهور الماضية 10 ملايين جنيه لتطوير وافتتاح وحدة طب أسرة بإحدى قرى بورسعيد، إضافة إلى خدمات أخرى تقدمها الشركة فى خبرتها الإيطالية فى الاستزراع السمكى.
البترول
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