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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
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510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
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16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
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130.00 لحم ضاني

طاقة

السيسي يطالب البترول بسرعة تركيب الغاز لـ 1.4مليون وحدة سكنية

تركيب الغاز في المنازل
تركيب الغاز في المنازل
تركيب الغاز في المنازل

أحمد صبرى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس طارق الملا وزير البترول أن تنتهى شركات البترول من توصيل الغاز لـ1.4مليون وحدة سكنية هذا العام وذلك بضغط العمل بشكل أكبر.

وأكد فى كلمة له اثناء الافتتاح الأولى لحقل ظهر بمدينة بورسعيد أن فجوة هذا القطاع سنويا وهى 2.5مليار جنيه سيتم العمل على توفير الاموال اللازمة لها وذلك من خلال المناقشات المشتركة

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