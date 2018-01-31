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طاقة
السيسي يطالب البترول بسرعة تركيب الغاز لـ 1.4مليون وحدة سكنية
الأربعاء 31 يناير 2018 01:12 م
تركيب الغاز في المنازل
أخر الأخبار
تركيب الغاز في المنازل
أحمد صبرى
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس طارق الملا وزير البترول أن تنتهى شركات البترول من توصيل الغاز لـ1.4مليون وحدة سكنية هذا العام وذلك بضغط العمل بشكل أكبر.
وأكد فى كلمة له اثناء الافتتاح الأولى لحقل ظهر بمدينة بورسعيد أن فجوة هذا القطاع سنويا وهى 2.5مليار جنيه سيتم العمل على توفير الاموال اللازمة لها وذلك من خلال المناقشات المشتركة
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