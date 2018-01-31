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سيـــاســة
السيسي يطالب الإعلاميين بتبسيط المعلومات للمشاهدين
الأربعاء 31 يناير 2018 12:54 م
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
أحمد صبرى
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلاميين بضرورة التعلم قبل الظهور على الشاشة ومخاطبة الجماهير حتى يتمكنوا من تبسيط المعلومات للمشاهدين
وأضاف:متزعلوش من الكلام اللى هقوله انتو محتاجين تتعلموا يعنى إيه دولة قبل ماتطلعوا على التلفزيون.
وتتابع فى كلمة له أثناء الافتتاح الأولى لحقل ظهر بمدينة بورسعيد أن المطالبات التى وجهت له لتجهيز وتمكين القوى السياسية تحتاج أن يكون لديها علم ومعرفة بمعنى كلمة الدولة قائلا: لازم يتعلموا الأول لأن قرار واحد غلط ممكن يبوظ الدولة.
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