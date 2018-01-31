برايم القابضة تتقدم بمستندات إعدام أسهم الخزينة للرقابة المالية

شركة برايم القابضة

رجب عزالدين



قالت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بشركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، لإعدام أسهم الخزينة وجارٍ فحصه ودراسته.



ووافق مجلس إدارة الشركة، بجلسته المنعقدة -23 يناير الجارى- على أعدام أسهم الخزينة البالغة 2.8 مليون سهم، وخفض رأس المال ليصبح 70 مليون سهم.



وارتفع صافى ربح الشركة خلال إلى 19 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، مقابل صافى أرباح بلغ 2.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 364.17 مليون جنيه، موزعاً على 72.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.