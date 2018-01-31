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سيـــاســة
السيسي: أقسم بالله أنا قعدت 50 سنة اتعلم يعنى ايه دولة
الأربعاء 31 يناير 2018 12:46 م
السيسي في مؤتمر حكاية وطن
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السيسي في مؤتمر حكاية وطن
أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مستقبل الشعوب وحياتها لايتحقق بالكلام حيث نحتاج إلى أن نتعلم ماذا تعنى كلمة الدولة ومدلولاتها، مضيفا : أقسم بالله أنا قعدت 50سنة اتعلم يعنى إيه دولة ولسه بتعلم.
وأضاف فى كلمة له اثناء الافتتاح الأولى لحقل ظهر بمدينة ببورسعيد، أن تعلم معنى كلمة الدولة سيعطينا الاستقرار
وشدد على أنه مستعد للتضحيه بحياته فى سبيل الإستقرار والأمن للشعب المصري قائلا : اللى عاوز يلعب فى مصر يموتنى الاول ، انا اروح بس ال100مليون يعيشوا .
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