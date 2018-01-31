البورصة تشطب أجياد لتداول الأوراق المالية من سجلات العضوية

البورصة 6

رجب عزالدين



قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، شطب شركة أجياد لتداول الأوراق المالية من سجلات العضوية بالبورصة.



وقالت البورصة، فى بيان لها، إن هذا الشطب يأتى بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (130) لسنة 2016، الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2016 بإلغاء ترخيص الشركة.



وأكدت الرقابة المالية منتصف يناير الجارى إن قرار إلغاء ترخيص شركة أجياد صار نهائيًا بعد انتهاء مدة التظلم القانونى من القرار.



ولفتت الهيئة فى بيان سابق للبورصة إلى أن الشركة لم تقم بالتظلم من قرار إلغاء الترخيص فى الموعد المقرر، وبالتالى أصبح القرار نهائيًا ولا يجوز التظلم منه.