وادي كوم امبو تعلن عن مزاد علني لبيع أراض بأسوان

رئيس البورصة 2

رجب عزالدين:



أعلن شركة كوم امبو لاستصلاح الاراضي عن مزاد علنى لبيع مساحة فدان وستة قيراط بحوض 47 أرض الكابوك بكوم امبو بالمزاد العلنى المقرر 14 فبراير القادم.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن جلسات بيع أراضى وضع اليد بالمزاد العلنى بمدينة كوم امبو محافظة أسوان ابتداء من جلسة الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018، ويستمر انعقادها شهريا فى الأربعاء الأخير من كل شهر بمقر الشركة.



وفازت الشركة فى ديسمبر الماضى بعطاء لاستكمال إنشاء دليل فرعي في توشكى بنحو 44.5 مليون جنيه.



وحققت الشركة صافى قدره 2.2 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 527 ألف جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.