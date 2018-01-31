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اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة يقرر إعدام أي ذبيحة بها حويصلة للديدان الشريطية
الأربعاء 31 يناير 2018 12:17 م
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
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وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد:
قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تطبيق الإعدام الكلي للذبيحة حال وجود حويصلة واحدة للديدان الشريطية في ذبائح الأبقار والجمال وأحشائها بأي مكان بالذبيحة ما لم تتوافر إجراءات الإفراج المشروطة داخل المجزر.
وأشار القرار الوزاري الذي حمل رقم 136 لسنة 2018، الى أن الإجراءات التي يشترط توافرها داخل المجزر هي: الغلبان عند 100 درجة مئوية لمدة ساعتين ونصف على الأقل، والطهي تحت ضغط درجة 80 مئوية ونصف ضغط جوي لمدة 10 دقائق، والتجميد عند درجة حرارة 10 تحت الصفر ولمدة 10 أيام، فضلاً عن التخليل في محلول ملحي تركيزه 25% لمدة 25 يوماً.
وشدد القرار على أن لا تزيد وزن قطعة اللحم التي تتم عليها المعاملات السابقة، عن 2.5 كيلو جرام وسمكها عن 10 سنتيمترات.
وقال وزير الزراعة ان ذلك يأتي حرصاً من الوزارة على صحة المواطنين، وتأمين غذائهم، وضمان وصول اللحوم ومنتجاتها المختلفة إليهم سليمة.
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