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سيــارات
الدولار والأسعار يغيران ملامح خريطة الملاكى خلال 2017
الأربعاء 31 يناير 2018 12:16 م
بالصور.. الظهور الأول لهيونداي سنتافي 2017
أخر الأخبار
بالصور.. الظهور الأول لهيونداي سنتافي 2017
❏ رغم احتفاظهما بالصدارة.. تقلبات حادة فى حصتى «هيونداي» و«نيسان»
❏ «رينو» تقفز من المركز
العاشر إلى الثالث.. و«تويوتا» خامساً
❏ «فورد» و«مازدا» تنضمان لقائمة الكبار بدلًا من «بيجو» و»سوبارو»
❏ «أوبل» تهوى للمركز التاسع.. و«جيلى» للعاشر
أحمد شوقى
شهدت خريطة سوق السيارات الملاكى العديد من التغيرات خلال 2017؛ وفق ما كشف عنه أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، وعزا خبراء ذلك إلى تداعيات تقلبات أسعار صرف الدولار ودرجة تأثيره على كل وكيل، فضلًا عن الزيادات السعرية ومستواها.
وتبدّل ترتيب علامات تجارية عدة؛ بتقدم بعضها مقابل تراجع أخرى، كما انضمت كل من فورد ومازدا لقائمة الأكثر مبيعًا مقابل خروج كل من بيجو وسوبارو، فيما استقر ترتيب هيونداى ونيسان وشيرى وميتسوبيشى.
ورغم استقرار ترتيب العلامات الأربع فإن حصصها السوقية تغيرت بين عامى 2017 و2016؛ فأشارت بيانات «أميك» إلى احتفاظ هيونداى بالمركز الأول بحصة سوقية %21.9 بمبيعات 21.8 ألف سيارة خلال 2017 مقابل %27 بمبيعات 38.4 ألف وحدة خلال 2016.
كذلك احتفظت نيسان بالمركز الثانى بحصة سوقية %20.3 بمبيعات 20.2 ألف سيارة مقابل %14.1 بواقع 19.9 ألف، وظلت شيرى فى المركز السابع بحصة سوقية %5.5 ومبيعات 5.5 ألف سيارة مقابل %5.8 بمبيعات 8.2 ألف، كما احتفظت ميتسوبيشى بالمرتبة الثامنة بواقع %5.4 بمبيعات 5.4 ألف سيارة مقابل %5.3 بمبيعات 7.5 ألف وحدة.
أما العلامات التجارية التى أحدثت طفرة فى ترتيبها وفق «أميك» فجاءت رينو فى المقدمة بوصولها إلى المركز الثالث بحصة سوقية %9.5 بمبيعات قاربت 9.5 ألف سيارة مقابل المركز العاشر خلال 2016، ولم تتجاوز حصتها آنذاك %2.7 بواقع 3.8 ألف سيارة، كما تقدمت تويوتا إلى المركز الخامس بدلًا من السادس بحصة سوقية %7.6 ومبيعات 7.6 ألف وحدة مقابل %5.8 بواقع 8.2 ألف سيارة.
فى المقابل تراجع ترتيب 5 علامات تجارية أخرى؛ أولها شيفروليه للمركز الرابع بدلًا من الثالث بعد انكماش حصتها السوقية عند %8.4 بمبيعات 8.4 ألف سيارة مقابل %9.9 بواقع 14 ألف وحدة، كما هبطت كيا إلى المركز السادس بدلًا من الرابع بحصة سوقية %5.8 بواقع 5.7 ألف سيارة مقابل %8.3 بمبيعات 11.8 ألف وحدة، وكذلك تراجعت أوبل بشكل كبير واستقرت فى المركز التاسع بدلًا من الخامس بعد انخفاض حصتها السوقية إلى %4.4 مقابل %5.8 خلال 2016.
أما العلامة التجارية جيلى فتراجعت إلى المرتبة العاشرة بدلًا من التاسعة بعد هبوط محدود فى حصتها السوقية لتستقر عند %2.8 بدلًا من %2.9، وكذلك هبطت جيب مركزًا وحدًا لتستقر فى المركز الثانى عشر بدلأ من الثالث عشر.
أرجع طارق مصطفى مدير التسويق بشركة عبداللطيف جميل «أوتو جميل»، تحسن أداء فورد بشكل أدى لعودتها لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا، إلى تمكن الشركة من فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركة الأم نظير التوريد لمصر.
وأشار فى الوقت نفسه إلى أن تأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ سيؤثر سلبًا على نسبة النمو فى السوق خلال الفترة المقبلة؛ لأن العديد من الوكلاء كانوا يخططون لخفض الأسعار فى حالة الاستفادة من هذه التخفيضات؛ لكنهم تراجعوا عنها بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتأجيل.
وتابع: إن التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بحلول 2019 والذى يتضمن تخفيضًا بنسبة %30، وهى عبارة عن النسبة المتبقية من الرسوم الجمركية على جميع السيارات سيرفع مستوى المنافسة فى السوق.
واعتبر أن الوكيل الذى سيقدم سيارة بجودة وسعر مناسبين للسوق المحلية هو الذى سيستحوذ على إقبال العملاء نحو منتجاته؛ مشيرا إلى أن الأمر يتوقف أيضًا على القرارات الاقتصادية ذات الصلة الصادرة عن الجهات الحكومية.
يشار إلى أن التقدم الخاص بـ»رينو» كما يبدو فى تقرير «أميك» كان أحد أسبابه امتناع وكيل العلامة التجارية عن الإفصاح عن مبيعاتها؛ الأمر الذى أرجعه مصدر مسئول بالشركة المصرية العالمية للسيارات وكيل رينو إلى امتناع العديد من الوكلاء عن الإفصاح بدقة مبيعات العلامات التجارية الخاصة بهم.
وأضاف أن مبيعات رينو قد شهدت أيضًا نموًا خلال الفترة الماضية مدفوعًا بانتظام عمليات الاستيراد وتمكن الوكيل بشكل مستمر من طرح أحدث الطرازات التى يتم الكشف عنها عالميًا، بالإضافة إلى تنافسية أسعار سيارت رينو ضمن فئات السوق
المختلفة.
ولفت إلى تخطيط الشركة خلال الفترة المقبلة لطرح سيارات جديدة للمنافسة على حصة أكبر من مبيعات السوق.
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